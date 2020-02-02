Bakan Pakdemirli: TİGEM, 2019'da 237 yarış tayı sattı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli: TİGEM, 2019'da 237 yarış tayı sattı - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pakdemirli: TİGEM, 2019'da 237 yarış tayı sattı

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığa bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) 2019 yılında 237 yarış tayı satışı yaptığını, bu satışlardan 22 milyon 981 bin lira gelir elde ettiğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli: TİGEM, 2019'da 237 yarış tayı sattı, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığa bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) 2019 yılında 237 yarış tayı satışı yaptığını, bu satışlardan 22 milyon 981 bin lira gelir elde ettiğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, TİGEM'in esas faaliyet alanının üstün vasıflı damızlık hayvan yetiştiriciliği ve sertifikalı tohumluk üretimi olduğunu, safkan Arap atı yetiştiriciliğinin, çok eski ve köklü bir tecrübenin ürünü olduğunu bildirdi. Atçılık faaliyetlerinin Osmanlı'nın kuruluşundan beri devam ettiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "1300'lü yıllarda kurulan Karacabey Harası, 1815 yılında kurulan Çifteler Harası ve 1889 yılında kurulan Sultansuyu Harası olmak üzere 3 işletmemizde toplam bin 126 baş hayvan varlığı ile bu faaliyetler günümüzde de devam ediyor" dedi.

SON 10 YILIN EN YÜKSEK ORTALAMASI

TİGEM'in her yıl ortalama 250 baş üstün performanslı yarış tayını atçılık sektörüne kazandırdığını kaydeden Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"TİGEM'in yetiştirdiği atlar bu zamana kadar, yarış otoritesi tarafından dağıtılan toplam prim ve ikramiyelerin yüzde 33'ünü kazandı. TİGEM 2019 yılında toplam 237 tay satışından 22 milyon 981 bin TL satış geliri ile son 10 yılın en yüksek ortalamasını ve satış hasılatını elde etti."

Bakan Pakdemirli ayrıca, Arap atının geniş kitlelere etkin bir şekilde tanıtılması, at ve biniciliği ile ilgili toplumsal bilincin geliştirilmesi amacıyla kurulan Arap Atı Tanıtım ve Hipoterapi Merkezlerinde eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.


Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:04 Kaynak: DHA
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