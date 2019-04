Bakan Pakdemirli: "Tkdk ile de Kırsala Yeni Bir Heyecan Getiriyor, Yatırımlara Kan Veriyor, Üretime...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsalı çok yönlü, kişiye dokunan, dokunduğu yerde üretimi büyüten, üretileni işleyen, planlı ve programlı bir anlayışla ele alıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsalı çok yönlü, kişiye dokunan, dokunduğu yerde üretimi büyüten, üretileni işleyen, planlı ve programlı bir anlayışla ele alıyoruz. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile de kırsala yeni bir heyecan getiriyor, yatırımlara kan veriyor, üretime can katıyoruz" dedi.



Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı 'IPARD-II 5. Başvuru Çağrı Bilgilendirme ve Tanıtım Programı', Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) konferans salonunda gerçekleştirildi. Yatırım konuları, desteğe esas miktarlar, hibe oranları ve yatırım kriterleri ile ilgili bilgilendirmenin yapıldığı programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, seçimlere yönelik millet tarafından verilen kararın başının üstünde yeri olduğunu belirterek, "Milletimizin terazisi en iyi terazidir. Dün olduğu gibi bugün de liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile yürümekten gurur duyuyoruz. Beraber yürüdüğümüz millet ve hizmet yolunda bundan sonra da hiç yorulmadan koşmaya devam edeceğiz. İnanın bana çiftçimizle ve üreticimizle temas edip buluştukça gelecek vizyonumuza en büyük katkıyı, bilgiyi ediniyoruz. Biz, yeni ekonomik program doğrultusunda üretim ve ihracata yönelik büyümenin gereğini özellikle gıda, tarım ve ormancılık endüstrisinde de yerine getirmeye kararlıyız" diye konuştu.



"Kırsala yeni bir heyecan getiriyoruz"



Gıda endüstrisinin en az savunma endüstrisi kadar önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, sürdürülebilir ekonomik kalkınma için gıda ve tarım endüstrisine ehemmiyet verdiklerini söyleyerek, "Bizler, dünyadaki gelişmeleri takip ederek insanımızın yararına ve verimliliğimizi artıracak tüm yol ve yöntemleri en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda kırsal kalkınmayı çok önemsiyor ve önemli destekler sağlıyoruz. Kırsalı çok yönlü, kişiye dokunan, dokunduğu yerde üretimi büyüten, üretileni işleyen, planlı ve programlı bir anlayışla ele alıyoruz. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile de kırsala yeni bir heyecan getiriyor, yatırımlara kan veriyor, üretime can katıyoruz" ifadelerini kullandı.



IPARD Programı kapsamında bugüne kadar toplam 14 bin 500 projeye yaklaşık 4 milyar lira hibe desteği sağladıklarını söyleyen Pakdemirli, bu hibeler sayesinde kırsala 10 milyar lira tutarında yatırım yapıldığını ve 60 bin yeni istihdam oluştuğunu kaydetti. Amaçlarının rekabetçi, sürdürülebilir, AB standartlarında, teknoloji kullanımı yüksek, istihdam oluşturmuş hayvancılık işletmelerini ülkeye kazandırmak olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, süt, besi ve kanatlı yatırımlarını destekleyeceklerini ifade etti. Pakdemirli, et ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kesimhane, süt toplama merkezleri, meyve-sebzede soğuk hava deposu ve paketleme tesisleri ile su ürünleri işleme ve pazarlama yatırımlarına da destek vereceklerini açıkladı.



"Zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız"



IPARD kapsamında kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yapıldığını söyleyen Pakdemirli, "Bizim kültürümüzde ne vardır? 'Zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız.' İşte tam da bu anlayışla yatırımcılarımızın bu hibelerden rahatlıkla faydalanması için önemli kolaylıklar da getiriyoruz. Proje hazırlama sürecinde protokol imzaladığımız üretici örgütleri, ziraat odaları, oda ve borsalar tarafından hiçbir ücret talep edilmeyecek. Proje hazırlama aşamasında birçok konuda bürokrasiyi azalttık. Daha az belge istiyoruz. Bürokrasi peşinde değil, yatırım peşinde konuşmanızı istiyoruz" dedi.



Türkiye'nin nüfusunun düzenli artmaya devam ettiğini belirten Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da, 2019 itibariyle nüfusun 82 milyon kişiye ulaştığını söyleyerek, "Bunun yüzde 50'si 32 yaşın altında, genç bir nüfus. Bu insanlarımızın kaliteli besin ihtiyacı artmaktadır. Bugün tanıtıma konu olan destekler IPAD-II fonu kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye kaynaklarından oluşmaktadır. IPAD programının uygulandığı illerde et ve süt üreten tarımsal işletmelerin desteklenmesi, ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması hedefleniyor. Üretici programlarının kurulması teşvik ediliyor. İstihdam artışı bir turizm çeşidi olarak kırsal turizmin ortaya çıkması destekleniyor" diye konuştu.



TKDK Ankara İl Koordinatörlüğü tarafından desteklenen işletmelerin ürünleri katılımcılara sunulurken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de kendisine ikram edilen çiğ sütü içti. Program sonrasında Pakdemirli'ye çiçek ve hediye takdimi gerçekleştirildi. - ANKARA

