Bakan Pakdemirli: "TMO stoklarında yeterli miktarda ürün bulunmaktadır" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli: 'TMO stoklarında yeterli miktarda ürün bulunmaktadır' - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pakdemirli: "TMO stoklarında yeterli miktarda ürün bulunmaktadır"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunmaktadır.

Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunmaktadır. TMO, hububat ve bakliyat satışlarına sezon sonuna kadar devam edecek" dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, TMO stoklarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Pakdemirli, korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesi üzerine ülke genelinde alınan tedbirlerin bir ileri aşamaya taşındığını belirterek, "Bakanlığımız, Ticaret ve Sağlık Bakanlıkları ile koordineli bir şekilde gerekli tüm önlemleri almaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak dünyada korona virüs vakalarının görülmeye başlandığı tarihten itibaren olası senaryolar üzerinde çalışarak gerekli tedbirleri haftalar öncesinden almaya başladık. Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde şuan için bir sıkıntı bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemde de herhangi bir olumsuz durum beklenmemektedir" ifadelerini kullandı.


Pakdemirli, şunları kaydetti:


"Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunmaktadır. TMO, hububat ve bakliyat satışlarına sezon sonuna kadar devam edecek. Ayrıca TMO stoklarında yer alan pirinç, nohut ve mercimekler toptan satışların yanı sıra halkımızın uygun fiyatla tüketebilmesini teminen ülke genelinde yayılmış yaklaşık 150 TMO satış noktasında perakende olarak da satılmaktadır. TMO iş yerlerine erişim imkanı olmayan tüketicilerimiz ise https://www.epttavm.com online satış sistemi üzerinden ürünleri temin edebilmektedir. Bunun yanında kısa bir süre sonra hasat sezonu başlayacak olup, mevsim koşulları dikkate alındığına üretim yönüyle bir sıkıntı görülmemektedir. İç ve dış piyasalar yakından izlenmekte olup, piyasaların sağlıklı işleyişi ve ihtiyaçlarına yönelik alınan her türlü tedbir halkımızla paylaşılacaktır." - ANKARA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:26 Kaynak: İHA

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