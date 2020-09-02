Bakan Pakdemirli tohum bayileriyle görüştü (2) - Son Dakika

Bakan Pakdemirli tohum bayileriyle görüştü (2)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2002'de 145 bin ton olan sertifikalı tohum üretiminin bu yıl itibarıyla 1 milyon 143 bin tona çıktığını belirterek, "2002'de 17 milyon dolar olan tohum ihracatımız da 2019'da 9 kat artışla yaklaşık 150 milyon dolara yükselmiştir.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2002'de 145 bin ton olan sertifikalı tohum üretiminin bu yıl itibarıyla 1 milyon 143 bin tona çıktığını belirterek, "2002'de 17 milyon dolar olan tohum ihracatımız da 2019'da 9 kat artışla yaklaşık 150 milyon dolara yükselmiştir." dedi.

Pakdemirli, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Tohum Bayileri Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Tohum ve tohumculuğun tüm dünyada gelecek için kritik, tarım sektörleri için stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Pakdemirli, gelecekte gıda arz güvenliğinin sağlanması için tohumun genetik kodlarının iyi okunması gerektiğini söyledi.

Pakdemirli, " Türkiye, dünyada önemli tohumculuk ülkelerinden birisidir ve dünyada ilk 10 arasındadır. Sertifikalı tohum üretimimiz, 2002'de 145 bin ton iken bugün 8 kat artışla 1 milyon 143 bin tona çıkmıştır. Yine 2002'de 17 milyon dolar olan tohum ihracatımız, 2019'da 9 kat artışla yaklaşık 150 milyon dolara yükselmiştir. 2002'de tohum ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 31 iken 2019'da bu oran yüzde 86'ya ulaşmıştır." diye konuştu.

Ülkede buğday ekilişlerinde, 2002'de 80 bin ton olan sertifikalı tohum kullanımının, geçen yıl 450 bin tona çıktığı bilgisini veren Pakdemirli, söz konusu dönemde arpa üretiminde kullanılan sertifikalı tohumun da 42 kat arttığını bildirdi.

"2,4 milyar lira destekleme ödemesi yaptık"

Pakdemirli, tohumculuk sektörünün, uluslararası rekabete uygun gelişmesini sağlamak, üreticilerin girdi maliyetini azaltmak için son 18 yılda çok büyük destekler verdiklerine işaret ederek, "Bu kapsamda, desteklerin verilmesine başlanmasından itibaren 2,1 milyon çiftçimize 1,8 milyar lira sertifikalı tohum/fidan kullanım desteği ve 650 milyon lira tohum/fidan üretim desteği olmak üzere, tohumculuk sektörüne toplam 2,4 milyar lira destekleme ödemesi yaptık." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl üretilen 1 milyon 143 bin 466 ton sertifikalı tohumluk miktarından yüzde 44'ünün sadece Bakanlığa bağlı araştırma enstitüleri tarafından üretilen yüzde 100 yerli ve milli tohumlardan sağlandığını aktaran Pakdemirli, bu yıl söz konusu enstitülerce tarla bitkilerinde 74, bahçe bitkilerinde 8 çeşit tescil edildiğini, toplamda 82 yerli tohumun da sektörün kullanımına sunulduğunu kaydetti.

Pakdemirli, 10 yerli patates çeşidinin de geliştirilerek tescil edildiğini belirterek, lif amaçlı endüstriyel tip kenevir çeşidini geliştirmeye yönelik iş birlikleri yapıldığını vurguladı.

Şubatta "Atadan Toruna Tohum Seferberliği" tanıtımını yaptıklarını hatırlatan Pakdemirli, bu kapsamda eğitim, test ve sertifikasyon, analiz ve fidan ihtisas eğitimi olmak üzere 4 ayaklı bir strateji izlemeye karar verdiklerini söyledi.

Pakdemirli, Çiftçi Eğitimi Projesi kapsamında, 2 yıl süreyle 15 bin tohum yetiştiricisine, modern tarımsal teknolojilerin kullanıldığı, kaliteli tohum üretimini hedefleyen yetiştiricilik metotları hakkında, teorik ve pratik eğitimler verilmeye başlandığını ifade etti.

Yerli ve milli tohumculuğun geliştirmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında, 2023 sonuna kadar sertifikalı tohum üretimini 1,5 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Pakdemirli, "Gen kaynaklarımızı koruyacak ve atalarımızdan miras kalan bu verimli toprakları, gelecekle buluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sertifikalı tohum çalışmaları

Pakdemirli, TİGEM'in faaliyetlerini, sertifikalı tohum üretimi ve çiftçilere dağıtımı ana ekseninde daha çok yoğunlaştırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bu yıl, buğdayda 24 çeşitte 175 bin ton, arpada 6 çeşitte 20 bin ton, tritikalede 3 çeşitte 5 bin ton, yoncada 4 çeşitte 230 ton, fiğde 6 çeşitte 1375 ton, korungada 2 çeşitte 510 ton, sebzede 5 tür, 6 çeşitte 1000'er adetlik 207 bin paket, sertifikalı tohum hazırlama çalışmaları tamamlandı. Modern tohum hazırlama tesislerinde hızla tohum üretimine başlandı. İnşallah TİGEM tarafından sertifikalı tohumlarının ekim sezonundan önce, ülkemiz coğrafyasının tüm bölgelerine dağıtılmasını ve bayilerimiz tarafından ülkemiz çiftçileriyle buluşturulmasını sağlayacağız."

TİGEM'in 2020 sezonunda pazara arz edeceği hububat fiyatlarıyla 2020 yılı sertifikalı tohum fiyatlarını, kapsamlı bir piyasa araştırması ve sektör değerlendirmeleriyle hazırladıklarını ifade eden Pakdemirli, "Buna göre, TİGEM 2020 yılı sertifikalı tohum fiyatlarını, makarnalık buğdayda kilogramda 2,50 lira, ekmeklik buğdayda kilogramda 2,30 lira, tritikale kilogramda 2,10 lira ve arpada kilogramda 2 lira olarak belirledik. TİGEM yetkili bayilerine, işletme teslimi satış olarak belirlenen bu fiyatlara, bayilerimizin tüm maliyetleri içinde en fazla yüzde 14 artış yaparak ve üzerine yüzde 1 KDV uygulayarak, çiftçilerimizle buluşturulmasını sağlıyoruz." dedi.

Bakan Pakdemirli tohum bayileriyle görüştü (2)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 11:28 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli tohum bayileriyle görüştü (2) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: ABD'den tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yollarını ayırıyor Koronavirüs testi pozitif çıkan adaylar, KPSS'ye ayrı salonlarda girecek Ünlü oyuncu Seray Kaya, "vertigo" hastalığına yakalandı Galatasaray, eski Fenerbahçeli Josef de Souza'nın peşine düştü İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi Akrep ve Yengeçlere güzel haber! Astrolog Aysun Koç, Balık burcunda gerçekleşen Dolunay'ı yorumladı Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü Adliye önünde silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı Fenerbahçe'yle davalık olan Max Kruse'nin Union Berlin'de lisansı çıktı 2 gündür kayıp olarak aranan katibin cansız bedeni bulundu Trabzonspor Manuel Fernandes'le iki kez transfer görüşmesi yaptı İki kardeşten tarlada silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Aycan Yanaç'tan Survivor itirafı: Bir ara adadan kaçmaya çalıştım 16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü
Paylaştığı video ile Atatürk'e hakaretler eden şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Paylaştığı video ile Atatürk'e hakaretler eden şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
13:51
İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak         
13:47
Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı         
13:06
Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı         
12:48
Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı         
12:25
Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor         
12:09
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı         
11:34
Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti         
11:33
'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi 'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi         
11:17
Kaan Tangöze, kızını ön koltuğa oturtarak trafik kuralını hiçe saydı Kaan Tangöze, kızını ön koltuğa oturtarak trafik kuralını hiçe saydı         
11:13
Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor         
11:08
Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak         
11:07
Bursa'nın kırsal Yazıbaşı mahallesi bu yıl çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı Bursa'nın kırsal Yazıbaşı mahallesi bu yıl çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı         
10:59
Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulandı! Şikayetleri son bulan kadın 1 günde ayağa kalktı Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulandı! Şikayetleri son bulan kadın 1 günde ayağa kalktı         
10:16
Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti         
10:16
Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti         
09:51
Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı         
09:41
Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı         
09:34
Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı         
09:30
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde yeni koronavirüs yasakları var Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde yeni koronavirüs yasakları var         
09:00
Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var         
08:55
Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı         
08:49
Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu         
08:28
Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
07:57
Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti         
07:48
Doğum masrafını ödeyemeyen çift bebeklerini hastaneye sattı Doğum masrafını ödeyemeyen çift bebeklerini hastaneye sattı         
23:50
Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu         
23:46
Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı         
22:32
Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok! Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok!         
21:30
Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü         
19:20
8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü 8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü         
17:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2020 18:24:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pakdemirli tohum bayileriyle görüştü (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei