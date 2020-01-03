Bakan Pakdemirli: Tohumculukta 2023 hedefi 500 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: Tohumculukta 2023 hedefi 500 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Tohumculukta 2023 hedefi 500 milyon dolarlık ihracat

7 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin tohumculukta dünyada söz sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Hedefimiz 2023 yılında 500 milyon dolarlık tohum ihracatı yapmak" dedi.

Bakan Pakdemirli: Tohumculukta 2023 hedefi 500 milyon dolarlık ihracat, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin tohumculukta dünyada söz sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Hedefimiz 2023 yılında 500 milyon dolarlık tohum ihracatı yapmak" dedi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, son yıllarda yerli tohum üretiminde önemli adımlar atıldığını bildirdi. Atılan bu adımlar ile üretimin, buna paralel ise ihracatın artış eğiliminde devam ettiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, "Tohumculuk, fidan ve fide sektörüne yönelik yapılan yasal düzenlemeler ve bu sektörlerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirlikleri sayesinde sertifikalı tohumluk üretiminde 7 kat, sertifikalı tohumluk ihracatında da 8 kat artış yaşandı. Bu bağlamda tohumculuk sektöründeki hedeflere koşar adım ilerliyoruz. Tohumculukta 2023 hedefimiz 2 milyon ton üreterek, 500 milyon dolarlık ihracat yapmak. Bu hedefe ulaşamamamız için hiçbir neden yok. Türkiye bu hedeflerine ulaşacak" ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin tohum konusunda net ihracatçı olduğunun altını çizerek, "2018 verilerine göre 110 bin ton civarında tohum ihracatı, 40 bin ton civarında ithalat yapıldı. 2019'un ilk 6 ayında ise 52 bin ton tohum ihraç edilerek, toplam 135 milyon dolar gelir sağlandı" dedi.


Bekir Pakdemirli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:33 Kaynak: DHA
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