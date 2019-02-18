Bakan Pakdemirli: "Toplam 3 Milyar 24 Milyon 154 Bin TL Destek"

Bakan Pakdemirli: "Toplam 3 milyar 24 milyon 154 bin TL destek"EDİRNE - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Şubat 2019 dönemi itibariyle Alan Bazlı Destekleme rakamlarını Edirne'de açıkladı.

Bakan Pakdemirli: "Toplam 3 milyar 24 milyon 154 bin TL destek"



EDİRNE - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Şubat 2019 dönemi itibariyle Alan Bazlı Destekleme rakamlarını Edirne'de açıkladı. Bakan Pakdemirli, üreticiye toplamda 3 milyar 24 milyon 154 bin TL destek ödemelerinin yapılacağını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bir dizi ziyarete katılmak üzere Edirne'ye geldi. Kentteki ilk durağına Ak Parti İl Başkanlığı binasında partililerine hitap eden Bakan Pakdemirli, yaptığı konuşmasında, Şubat 2019 dönemi itibariyle Alan Bazlı Destekleme rakamlarını açıkladı.

"Toplam 3 milyar 24 milyon 154 bin TL destek"

Pakdemirli, "Alan bazlı destekler Şubat ayında yapacağımız ödemeleri açıklayacağım. 2019 yılı tarımsal desteklemeler ödeme planı. Alan bazlı destekler. 1 katrilyon 855 milyar 977 milyon, buzağı desteklemeleri ödemeleri 510 milyon, diğer hayvancılık ödemeleri 133 milyon 650 bin, fark ödemeleri 260 milyon, yem bitkileri desteği 120 milyon diğer tarımsal desteklemeler 144 milyon 527 bin. Toplam 3 milyar 24 milyon 154 bin eski parayla 3 katrilyondan daha fazla bir paranın destek ödemesi olarak cebinize giriyor. Mart ayındaki destekler daha sonra açıklanacak" dedi.

"Tek tek kapılarını çalacağız"

31 Martta seçim çalışmalarına hakkında konuşan Pakdemirli, "Bize oy vermeyenler belli. Atadan, deden kalan patilere oy veriyorlar. Bu partilerin bugünkü durumu belli. Vatandaşa umut vermiyorlar ama atadan, deden kalma hatıra binayen oy alıyorlar. Bu oy veren arkadaşlara gideceğiz. Tek tek kapılarını çalacağız. Diyeceğiz ki, 'haydi dostum, haydi arkadaşım bu mesele Recep Tayyip Erdoğan meselesi değil, bu mesele milletin meselesidir. Bu mesele geleceğin meselesidir. Bu mesele çocukların meselesidir.' Deyip ikna edeceğiz. 31 Martta sandıkları Edirne'de patlatmaya var mısınız?" ifadelerini kullandı.

"16 yıl boyunca Türkiye istikrara kavuşmuş oldu"

Türkiye'nin koalisyonla yönetim şekline de değinen Pakdemirli, "Aranızda 70'li yılları hatırlayan var mı? 70'li yıllarda ne yapıyorduk. Bakkala gidiyorduk kuyruk bekliyorduk. Arabamıza bir depo benzin almaya gidiyorduk onun kuyruğunu bekliyorduk. Türkiye koalisyonlarla iyi yönetilmiyordu. 80'lerle beraber Özal geldi, 8 yıl ama önemli bir istikrar sağlandı. 90 yıllarda yine Türkiye koalisyon pençesine düştü ve 2000'li yıllarda şükür 16 yıl boyunca Türkiye istikrara kavuşmuş oldu" diye konuştu.

"Bize oy vermeyenler belli"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bize oy vermeyenler belli. Atadan, deden kalan patilere oy veriyorlar. Bu partilerin bugünkü durumu belli. Vatandaşa umut vermiyorlar ama atadan, deden kalma hatıra binayen oy alıyorlar" dedi.

Parti binasındaki programının ardından Bakan Pakdemirli, tarihi Alipaşa Çarşısı ve Saraçlar Caddesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bir seyyar kestane satıcısı ile de selamlaşan Bakan Pakdemirli, basın mensuplarına ve çevredeki vatandaşlara kestane ikram etti.

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