Bakan Pakdemirli Trabzon'da örtü yangını çıkan bölgelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli Trabzon'da örtü yangını çıkan bölgelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakan Pakdemirli Trabzon'da örtü yangını çıkan bölgelerde incelemelerde bulundu

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli, Trabzon'un Arsin ilçesi Güneyce mahallesinde çıkan örtü yangını ile ilgili incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli Trabzon'da örtü yangını çıkan bölgelerde incelemelerde bulundu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli, Trabzon'un Arsin ilçesi Güneyce mahallesinde çıkan örtü yangını ile ilgili incelemelerde bulundu.

Trabzon Valiliği'ni ziyaretinin ardından Bakan Pakdemirli, il genelinde örtü yangınlarının yaşandığı 11 ilçeden biri olan Arsin ilçesine geçti. Güneyce mahallesindeki örtü yangını sahasında incelemelerde bulunan ve yetkililerden yangınlarla ilgili bilgi alan Bakan Pakdemirli, buradaki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Bakan Pakdemirli ardından örtü yangınlarının etkili olduğu diğer bir ilçe olan Araklı ilçesine hareket etti.

(İHA)

Trabzon, Güneyce, Arsin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 07:15 Kaynak: İHA
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