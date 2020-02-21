Bakan Pakdemirli, trafik kazası geçiren Özhaseki'yi ziyaret etti - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye ziyarette bulundu.
Pakdemirli, Serik ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu burnu kırılan Özhaseki'yi Kayseri'de Erenköy Mahallesi'ndeki kızının evinde ziyaret etti.
Özhaseki'den sağlık durumu hakkında bilgi alan Pakdemirli, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Özhaseki de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Antalya'nın Serik ilçesinde, 9 Şubat'ta Devlet Su İşleri mevkisinde Özhaseki ve beraberindekilerin bulunduğu minibüs, aynı yönde seyreden otomobille çarpışmış, kazada Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yaralanmıştı.