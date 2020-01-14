Bakan Pakdemirli: Trüf, 2019'da 130 milyon TL ticari hacme ulaştı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Trüf mantarı üretiminin artırılması için 2019 yılında 7 ilde 770 dekar alanda trüf ormanı tesis ettik. Trüf 2019 yılında 130 milyon TL civarında ticari hacme ulaştı" dedi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, Orman Genel Müdürlüğü'nün dünyanın en değerli mantarı olan trüf mantarının yetişme alanlarını genişletmek için çalışmalarını sürdürdüğünü, bu çerçevede bugüne kadar 384 hektar alanda doğal ve yapay trüf bahçelerinin oluşturulduğunu bildirdi. Trüf mantarının 5-6 yıl öncesine kadar ülkenin gündeminde olmadığını belirten Pakdemirli, "Bugün avcılardan yatırımcılara, tüketicilerden turizmcilere kadar her toplum kesiminin ilgi odağı konumunda bulunuyor. Bakanlık olarak biz ise 2014 yılında uygulamaya koyduğumuz, 'Trüf Ormanı Eylem Planı' ile ülkemizin bu alandaki zenginliklerini tespit etmeye, kamuoyu farkındalığını artırmaya, kırsalda yaşayan insanlarımıza yeni bir ekonomik kazanç kapısı açmaya ve bu zenginliği ülke ekonomisine kazandırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

2019'DA 770 DEKAR TRÜF ORMANI KURULDU

Bakan Pakdemirli, trüfün dünyada her geçen yıl artan bir değer ve pazara sahip olduğunu belirterek, "Trüf mantarı üretiminin artırılması için 2019 yılında 7 ilde 770 dekar alanda trüf ormanı tesis ettik. Eylem planının uygulanmaya başlandığı günden bu yana ise 17 Orman Bölge Müdürlüğümüzde 384 hektar alanda yapay ve doğal trüf bahçeleri tesis ettik. Günümüzde trüf dünyada 3,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip. Ülkemizin bu pastadan hak ettiği payı alması için çalışmaları sürdüreceğiz. Trüf ülkemizde 2019 yılında 130 milyon TL civarında ticari hacme ulaştı" dedi.

Bakan Pakdemirli, trüf mantarının 200'e yakın ailenin geçim kaynağını oluşturduğunu ve bugüne kadar 32 bin trüf fidanının orman fidanlıklarında üretildiğini kaydetti.