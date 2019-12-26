Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son 3 gündür devam eden yangınlarla ilgili açıklamada bulunarak tüm yangınların kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Trabzon Valiliğinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Pakdemirli, yangınlara 200 araç ve 700 personelle müdahale ettiklerini belirterek Antalya, Adana, İzmir ve Muğla gibi illerden de personel takviyesi yaptıklarını belirtti. Trabzon'da 15 ilçede toplam 65 noktada yangın çıktığını belirten Pakdemirli, "Örtü şeklinde orman yangını ile başlayan Trabzon'da 15 ayrı ilçede toplam 65 ayrı noktada çıkan yangınlar ayrıca Giresun, Ordu, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de çeşitli büyüklükte çıkan 22 tane yangınımız vardı. Trabzon harici illerde çıkan yangınların hepsi kontrol altına alındı ve söndürüldü. 200 araç 700 personelle yangınlara müdahale ettik. 23 ilden 40 araç takviyenin yanı sıra diğer illerden de personelleri uçakla taşıyıp buraya getirdik. Antalya, Adana, İzmir ve Muğla gibi illerden geldiler" dedi.

"HİÇ BAŞLAMAMIŞ YERDE DE YANGIN ÇIKTI"

Dün gece hiç başlamamış yerde de yangın çıktığını kaydeden Pakdemirli, "Dün gece hiç başlamamış olan bir yangınımız daha çıktı. Maçka'da bunu da gece boyunca süren çalışmalar sonucu söndürüldü. Ayrıca Ortahisar ve Vakfıkebir'de küçük çaplı yangınlar çıktı. Bunlar da söndürüldü, kontrol altına alındı. Hızı 170 kilometreye varan rüzgarla meterolojik koşulların tamamen aleyhimize olması nemin mevsim normallerinin çok çok altında olması ve arazi koşullarının zorluğu sebebiyle yangınla mücadele eden ekiplerimiz 65 saatin sonunda şu anda soğutma faaliyetlerine geçtiler. 11 noktada soğutma faaliyetleri devam ediyor. Tüm yangınlar tamamen kontrol altında; ya söndürüldü ya da soğutma faaliyetleri devam ediyor. Bu saat itibariyle Karadeniz illerindeki yangınlarımız tamamına erdirilmiştir. Ekiplerimiz ihtiyaten yangın alanlarında. Toplamda 280 hektar örtü şeklinde bir alan zarar görmüş gözüküyor. Bunun 10 hektarı fındıklık. Vatandaşlarımızı yangınlara karşı uyarıyorum. Meteorolojik uyarılara karşı duyarlı olmalarını istiyorum" diye konuştu.

(İHA)