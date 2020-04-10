Son Dakika › Güncel › Bakan Pakdemirli, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Bakan Pakdemirli, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Huzurlu ve güvenli bir hayat yaşamamız için en zorlu şartlarda bile görevini layıkıyla yerine getiren Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. " ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:26 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Türkiye'nin 40 yıllık fair play arşivi, 'Yaşamda ve Sporda Fair Play' kitabında toplandı ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak