Bakan Pakdemirli, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Huzurlu ve güvenli bir hayat yaşamamız için en zorlu şartlarda bile görevini layıkıyla yerine getiren Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. " ifadelerini kullandı.