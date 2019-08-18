Bakan Pakdemirli: Türkiye 4 ürünün üretim ve ihracatında dünyada lider

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülkemiz fındık, kiraz, incir ve kayısı üretimi ve ihracatında dünyada lider konumda bulunuyor. Sadece bu üründen toplam 2,17 milyar dolarlık ihracat geliri elde ettik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama, Türkiye'nin fındık, kiraz, incir ve kayısı üretimi ile ihracatında dünyada lider konumda bulunduğu belirtildi. Türkiye'nin, dünyada fındık üretiminin yüzde 67, kirazın yüzde 26, incirin yüzde 27 ve kayısının yüzde 23'ünü tek başına sağladığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, bu ürünlerin üretiminde dünyada birinci sırada yer alıyor. Türkiye'de, yıllara göre değişmekle birlikte, bir yılda ortalama 500 bin ile 750 bin ton arasında fındık üretiliyor. Bu rakam dünya fındık üretiminin yüzde 67'sine denk geliyor. Türkiye Eylül 2018 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında 1,4 milyar dolarlık fındık ve fındık mamulleri ihracatı yaptı. Yine geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 306 bin ton ile dünya incir üretiminin yüzde 27'sini karşılayan Türkiye, bu ürünün kuru ve taze olarak ihracatından 286 milyon dolarlık döviz girdisi elde etti. 627 bin tonluk üretim ile dünya kiraz üretiminin de yüzde 26'sını gerçekleştiren ve 162 milyon dolarlık ihracat yapan Türkiye'de; kayısı üretimi ise 750 bin ton ile 985 bin ton arasında değişiyor. Kayısı ihracatından da 294 milyon dolarlık gelire ulaşıldı. Böylece sadece fındık, kiraz, incir kayısı ihracatından 2018 yılında 2,17 milyar dolarlık döviz girdisi sağlandı."

20 ÜRÜNDE DÜNYADA İLK 4'TE

Açıklamada, Türkiye'nin üretiminde dünyada birinci olduğu fındık, kiraz, incir kayısının yanı sıra ayva, haşhaş tohumu, kavun ve karpuzda ikinci; mercimek, Antep fıstığı, kestane, vişne ve salatalıkta üçüncü; ceviz, zeytin, elma, domates, patlıcan, ıspanak ve biberde ise dördüncü sırada bulunduğu bildirildi.

'TÜRKİYE TARIMDA AVRUPA VE DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜLKELERİNDEN'

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin tarımsal üretim bakımından Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu belirterek, "Son 16 yılda tarımsal milli gelirimiz 37 milyar liradan 213,4 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde; meyve üretimi 13,3 milyon tondan 22,3 milyon tona, sebze üretimi 25,8 milyon tondan 30 milyon tona, tarla bitkileri üretimi 58 milyon tondan 64,4 milyon tona çıktı. Toplam bitkisel üretimimiz 98 milyon tondan 117 milyon tona yükseldi. Üretimdeki bu artış ihracatımıza da olumlu yansıyor. 2002 yılında 3,7 milyar dolar tarım ürünleri ihracatımız 2018 yılında 17,7 milyar dolara yükseldi. Ülkemiz fındık, kiraz, incir ve kayısı üretimi ve ihracatında dünyada lider konumda bulunuyor. Sadece bu üründen toplam 2,17 milyar dolarlık ihracat geliri elde ettik. 20 üründe ise dünyada ilk dört içerisinde yer alıyoruz" dedi.

Haber: ANKARA, -