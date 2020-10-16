Bakan Pakdemirli: "Türkiye'de 19 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu, ürettiğimizin neredeyse beşte biri" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Türkiye'de 19 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu, ürettiğimizin neredeyse beşte biri"

16.10.2020 13:05
Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de her yıl ülkenin yıllık gıda üretiminin beşte birine denk gelen 19 milyon ton gıdanın israf edildiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de her yıl ülkenin yıllık gıda üretiminin beşte birine denk gelen 19 milyon ton gıdanın israf edildiğini bildirdi.

Bu yıl, "Büyütelim, Besleyelim; Hep Birlikte Sürdürelim" temasıyla kutlanan 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında online platformda toplantı düzenlendi.

Toplantıya İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden bağlanan Bakan Pakdemirli, kuruluşunun 75. yılını yaşayan Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile 15 yıldır farklı bir boyut kazanan iş birlikleri yaptıklarını, tarım ve ormancılık alanındaki ortaklık programlarıyla Türkiye'nin bilgi birikimi ve tecrübesini ihtiyaç duyan ülkelerle paylaştıklarını söyledi.

Pakdemirli, "FAO-Türkiye Ortaklık Programları" ile Orta Asya'dan Balkanlar'a, Kafkaslardan Afrika'ya yaklaşık 20 ülkede onlarca proje yürütüldüğünü belirtti.

Gıdaya erişim konusunun pandemi süreciyle birlikte dünya çapında kritik bir önem kazandığına işaret eden Pakdemirli, Türkiye'nin bu dönemde tarımsal üretimin devamı ve tüm kesimlerin gıdaya erişimi için yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Pakdemirli, sektör paydaşlarıyla bir araya gelerek hızlı aksiyon aldıklarını ve bu sayede gıdaya erişimde sıkıntı yaşanmadığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Dijital Tarım Platformu, Akıllı Tarım Uygulamaları ve Tarım Orman Akademisi projeleriyle bilgi ve inovasyonun tarımsal faaliyetlerdeki gücünü artırdıklarını, Ata Tohumu Projesi kapsamında da dünyanın en büyük üçüncü gen bankasını kurduklarını söyledi.

"2 yılda 3,5 milyon denetim gerçekleştirdik"

Türkiye'nin kendi nüfusuna ek olarak 4,5 milyon sığınmacı ve yılda ortalama 40 milyon turisti besleyen bir ülke olduğunu, bunun da gıda güvenliği açısından kendilerine büyük sorumluluk yüklediğini dile getiren Pakdemirli, "Bakanlık olarak son 2 yılda sahadaki 7 bini aşkın denetçimizle yaklaşık 3,5 milyon denetim gerçekleştirdik. Denetimlerin sonuçlarını halkımızla şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz." dedi.

Dünya genelinde gıda kaybı, israf ve bunun etkileri konusundaki rakamların çok çarpıcı olduğuna işaret eden Pakdemirli, Türkiye'deki tabloyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de her yıl yaklaşık 19 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu, ürettiğimizin neredeyse beşte biri. Türkiye'de gıda kaybı düzeyine baktığımızda ise neredeyse yüzde 40'lık bir oranla karşılaşıyoruz. Ülkemizde gıda israfını sadece yüzde 2 oranında iyileştirebilsek yaklaşık 360 bin ailenin 1 yıllık geçim giderini karşılayabiliriz."

Orta Asya ülkelerine de yayılacak

Pakdemirli, Türkiye'nin FAO ile iş birliği çerçevesinde gıda kaybını ve israfını azaltmak ve vizyonu ulusaldan bölgesel düzeye yaymak amacıyla Türkiye Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlandığını belirterek, "Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık" adlı ulusal kampanyayla toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin finanse ettiği projeyle bu konuda Orta Asya ülkelerinde de çalışma yapılacağını bildiren Pakdemirli, yeni neslin sofraya gelen her gıdanın hikayesini bilerek yetişmesinin gıda israfının engellenmesinde kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da dünyada açlığın 2014 yılından bu yana artışa geçtiğini, obezite oranlarının da yükseldiğini söyledi.

Dünya genelinde 2 milyarı aşkın insanın güvenilir, besleyici ve yeterli gıdaya düzenli erişimi olmadığına işaret eden Gutu, gıdanın üretimi, dönüştürülmesi, tüketimi ve harcanma yöntemlerini değiştirmenin zorunlu olduğunu dile getirdi.

Gutu, dijital teknolojilerin, gıda sistemlerinin ve sürdürülebilir tarımın dönüştürülmesinde çok önemli olduğunu ancak 3 milyar insanın internete ulaşımının olmadığını ifade etti.

Toplantıda, Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel de konuşma yaptı.

Öte yandan, Bakan Pakdemirli, toplantı öncesi, İzmir'i ziyaret eden Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi.

Türkiye, Tarım, Bakan, Asya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli: 'Türkiye'de 19 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu, ürettiğimizin neredeyse beşte biri' - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi Yargıtay, aldatıldığı iddiasıyla boşanmak istediği eşinin aracına GPS koyan adamı suçlu buldu "Koronayı yendim" diyen Trump'ın katıldığı canlı yayında elindeki bant dikkat çekti Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi Kendisine doğrultulan silahı aldı, öldürülmek için götürüldüğü yerde katil oldu Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketle saldırdı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketle saldırdı         
13:03
Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor         
12:25
İddianame kabul edildi! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak İddianame kabul edildi! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak         
12:22
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti         
10:15
Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü "Gel barışalım" deyip tokatladı         
10:04
Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor         
09:41
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım         
09:16
HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı         
09:12
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi         
08:53
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 13:13:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pakdemirli: "Türkiye'de 19 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu, ürettiğimizin neredeyse beşte biri" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei