BAKAN PAKDEMİRLİ: TÜRKİYE KENDİ KENDİNE YÜZDE 130- 140 YETERLİ BİR ÜLKEDİR - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Tarımsal hasılamız 2021 henüz açıklanmadı. İhracatımız 2021 yılında Cumhuriyet tarihi rekorudur. İhracatımız 2021'de yüzde 21 artarak, 22,3 milyar dolara geldi. Dış ticaret fazlamız da 6,7 milyar dolara yükseldi. Yani bunun anlamı şu; Türkiye kendi kendine yüzde 130- 140 yeterli bir ülkedir' dedi.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'nün açılışını gerçekleştirmek için kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Bakan Pakdemirli, daha sonra Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Sektör Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Pakdemirli, çiftçinin üretimini arttırmaya yönelik hazırlanan gelir koruma sigortası ve sözleşme projesine ilişkin bilgiler verdi. Üreticilerin ürünlerini garanti altına alacaklarını belirten Pakdemirli, gelir koruma sigortası ve sözleşmesi diye çiftçimizi kuşatacak iki ayrı proje üzerinde çalışıyoruz. Yani çiftçimiz bugün toprağa tohum attığı zaman veya ürünü toplayacağı zaman yarın bunun üzerinden ne kadar rakam toplayacağına dair bir fikri genelde olmuyor, hasadı beklemek zorunda oluyor. Hasadı beklemeden sözleşmeli üretimle veya gelir koruma sigortasıyla bunu garanti altına alırsak biz üretimi arttırmayla ilgili artı sağlayacağımızı düşünüyoruz' diye konuştu.

Bitkisel ve hayvansal üretim ile Türkiye'nin yalnızca kendisine değil, dünyaya da önemli ihracat yaptığını ifade eden Pakdemirli, 'Bitkisel ve hayvansal üretim açısından ülkemiz sadece kendisini değil dünyayı da doyuran bir ülkedir. Sebzede ve meyvede Avrupa Birliği'nde birinci, dünyada dördüncü sıradayız. Meyvede dünyada altıncı sıradayız. Hayvancılıkta son 3,5 senede yüzde 6,5 artarak 18 milyon 500 bin, küçükbaşta yüzde 24,5 artarak 58 milyon TL'ye geldi' ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, 2021 yılında tarımsal hasılatın rekor seviyede olduğunu dile getirerek, 'Tarımsal hasılamız 2021 henüz açıklanmadı. İhracatımız 2021 yılında Cumhuriyet tarihi rekorudur. İhracatımız 2021'de yüzde 21 arttı. 22,3 milyar dolara geldi. Dış ticaret fazlamız da 6,7 milyar dolara geldi. Yani bunun anlamı şu; Türkiye kendi kendine yüzde 130-140 yeterli bir ülkedir' dedi.

'KİMSENİN HİBESİNDEN ÇALMAYA HAKKI YOKTUR'

Bakan Pakdemirli, aldıkları şikayetler üzerine harekete geçerek tarımsal alanda hibe ile makine alan çiftçinin aldığı ürünlere zam yapanlara büyük cezalar kesileceğini duyurarak, şu ifadelere yer verdi:

'Bununla ilgili ben açık açık söylüyorum; Tarım ve Orman Bakanlığı'nı arayın, özellikle özel kalemi arayın. Nerede ne problem varsa, hangi satıcı size bunu yapıyorsa biz ilgili bakanlıklarımız ve Ticaret Bakanlığı dahil olmak üzere onlara Rekabet Kurumu üzerinden büyük cezalar kesilmesini sağlayacağız. Biz bir şeyin yüzde 50'sini veriyorsak gerçekten yüzde 50 vermemiz lazım. Kimsenin benim üreticimin payından, hibesinden çalmaya hakkı yoktur. Kusura bakmasın makine üreticileri.?