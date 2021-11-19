Üye Girişi
Bakan Pakdemirli : "Türkiye'nin gıda stokları yeterli" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli : "Türkiye'nin gıda stokları yeterli"

19.11.2021 17:02
Bakan Pakdemirli : "Türkiye'nin gıda stokları yeterli"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin gıda stokları yeterli. Türkiye'de kimse gereksiz yere gıda stoklarıyla alakalı spekülasyon yapmaya kalkmasın.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, " Türkiye'nin gıda stokları yeterli. Türkiye'de kimse gereksiz yere gıda stoklarıyla alakalı spekülasyon yapmaya kalkmasın. Geçen hafta içerisinde şekerle ilgili sanki bir arz problemi varmış gibi bir konu oluşturulmaya çalışıldı. Bugün itibariyle tüm şeker fabrikaları arzına devam etti. Sektörümüzde arz fazlası var. Hatta fazla olan arzın önemli bir kısmı da ihraç ediliyor" dedi.

Bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Osmaniye'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk olarak Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından Osmaniye Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Pakdemirli son olarak sektör toplantınsa katıldı. Toplantıda Türkiye'nin gıda stoklarının yeterli olduğuna değinen Pakdemirli, kimsenin gereksiz yere gıda stoklarıyla alakalı spekülasyon yapmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin gıda stoklarının yeterli olduğunu ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin gıda stokları yeterli. Yani Türkiye'de kimse gereksiz yere gıda stoklarıyla alakalı spekülasyon yapmaya kalkmasın. Geçen hafta içerisinde şekerle ilgili sanki bir arz problemi varmış gibi bir konu oluşturulmaya çalışıldı. Bugün itibariyle tüm şeker fabrikaları arzına devam etti. Sektörümüzde arz fazlası var. Hatta fazla olan arzın önemli bir kısmı da ihraç ediliyor. Pandeminin başından beri Türkiye güçlü üretim altyapısı gıda sanayi ve perakende sektörleriyle beraber hiçbir problem yaşamadı. Bundan sonrada inşallah tüketicimize hiçbir problem yaşatmıyor olacağız. Elbette gıda fiyatlarıyla ilgili ciddi bir artış var. Bu artışın ana sebeplerinden bir tanesi yurt dışı fiyatlarında çok ciddi bir tırmanış var. Birkaç misline çıkan fiyatlar var. Tüm dünyadaki gelişmiş ülkelerde dahil olmak üzere gıda fiyatlarındaki artış tüm dünyanın ana gündemine oturmuş durumdadır" diye konuştu.

"YEM FİYATLARINDA DA ÇOK CİDDİ BİR ARTIŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Artan yem fiyatlarını da dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "Yem fiyatlarında da çok ciddi bir artışla karşı karşıyayız. Bunu bir nebzede olsun özellikle besicimizi koruyabilmek amacıyla da Toprak Mahsulleri Ofisi olarak yem ham madde satışlarını temmuz ayında başladık. Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı sektörlerine uygun fiyatlı yem ham maddesi teminine başladık. Bunları yem sanayine uygun fiyatlı veriyoruz. Buğday, mısır ve arpa bu üç ürünü hem sanayiye hem de besiciye tedarik ediyoruz. Şuana kadar 3 milyon 7 ton hububatı arz ettik. Maliyetlerde de en 2-3 milyarlık bir maliyetin önüne geçtik" ifadelerini kullandı.

"TÜRK FİLMLERİNDEKİ FAKİR AMA GURURLU BİR GENÇ GİBİYDİK"

Türkiye'nin artık her alanda dünyanın birincisine imza atan ülke olduğunu değinen Bakan Bekir Pakdemirli, "2021 DSİ bütçemiz 18 milyardı. 2022 bütçemiz 25 milyar lira. Bunu haricinde bir miktarda bütçe dışı kalemlerle yatırım yapma çalışması içine gidiyoruz. Geçen hafta Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nı açtık. Türkiye'nin incisi dünyanın da birincisidir. Dolgu hacmi açısından dünyanın birincisidir. Şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye artık her alanda her şeyin birincisine imza atan bir ülkedir. Eskiden İngiltere gelir 8 tane gol atar giderdi. Biz o zamanda gururlu bir ülkeydik ama Türk filmlerindeki fakir ama gururlu bir genç gibiydik. Rahat rahat golleri atıp gidiyorlardı. Türkiye artık 80'lerden itibaren özellikle son 20 sene de her konuda iddialı ve her konuda işin en yenisine en büyüğüne imza atan bir ülke oldu. Barajın en büyüğünün açılışını yaptık. Hava alanlarının, köprülerin, alt geçitlerin, üstgeçitlerin en büyükleri bizde. Gerçekten Türkiye çok büyük bir bayındırlık devriminin altından kalktı" şeklinde konuştu.

(Selçuk Kaya/ İHA)

Bakan Pakdemirli : Türkiye'nin gıda stokları yeterli
Bakan Pakdemirli : Türkiye'nin gıda stokları yeterli
Bakan Pakdemirli : Türkiye'nin gıda stokları yeterli
Bakan Pakdemirli : Türkiye'nin gıda stokları yeterli
Bakan Pakdemirli : Türkiye'nin gıda stokları yeterli

Togo Cumhuriyeti, Bekir Pakdemirli, Osmaniye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli : 'Türkiye'nin gıda stokları yeterli' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz volkanik hareketlilikle ilgili açıklamalarda bulundu 17:02 Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz volkanik hareketlilikle ilgili açıklamalarda bulundu Son Dakika: Benzin, motorin ve oto gaza büyük zam 16:51 Son Dakika: Benzin, motorin ve oto gaza büyük zam Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı 16:14 Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz 15:47 İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi 15:36 Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor 14:36 Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın 13:37 İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu 12:33 Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu

Son Dakika Haberleri
17:02 Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz volkanik hareketlilikle ilgili açıklamalarda bulundu
16:59 Erzurum'daki deprem anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı
16:50 Son Dakika: Benzin, motorin ve oto gaza büyük zam
16:38 6 muhalefet partisi ekonomi konusunda harekete geçti
16:36 Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı
16:29 Son Dakika! Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Altın kaç TL?
16:25 O Ses Türkiye final mi yapıyor? Acun Ilıcalı açıkladı
16:23 Seren Serengil Ali Koç'a seslendi: Mesut Özil'in fikrini al
16:18 Dilenci, binlerce liralık telefonuyla kameralara yakalandı
16:14 Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı
Hepsi başka bir seçeneğe yöneldi! İşte MasterChef Türkiye'nin şeflerinden derbi tahminleri Hepsi başka bir seçeneğe yöneldi! İşte MasterChef Türkiye'nin şeflerinden derbi tahminleri         
17:05
Erzurum'daki deprem anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı Erzurum'daki deprem anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı         
16:59
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması!         
16:39
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi         
15:42
Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!         
15:18
İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler         
14:07
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı         
12:02
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Twitch'te en çok aboneye sahip olan kadın yayıncının aylık abone geliri dudak uçuklattı Twitch'te en çok aboneye sahip olan kadın yayıncının aylık abone geliri dudak uçuklattı         
11:02
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 17:09:18. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Pakdemirli : "Türkiye'nin gıda stokları yeterli" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement