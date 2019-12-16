Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin ithal ettiği at, eşek, domuz eti yoktur - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin ithal ettiği at, eşek, domuz eti yoktur - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin ithal ettiği at, eşek, domuz eti yoktur

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin ithal ettiği at eti, eşek eti, domuz eti yoktur" dedi.

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin ithal ettiği at, eşek, domuz eti yoktur, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, " Türkiye'nin ithal ettiği at eti, eşek eti, domuz eti yoktur" dedi.

Bakan Pakdemirli, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Pakdemirli, muhalefetin Türkiye'nin Sudan'dan at ve eşek eti ithal edileceği yönündeki iddialarının anımsatılması üzerine, şu açıklamayı yaptı: "Böyle bir talep mi varmış? Bu konuda teknik gerekli bilgiye sahip olmadan arkadaşlarımız yorumlar yapıyorlar. Ben bunları doğru bulmuyorum. At eti meselesi şudur; 'GTİP' diye bilinen yurtdışında 'HS' denilen genel tarif vardır, her ürün grubuyla ilgili. Bunlar at, eşek, dana ve diğer etleri de kapsar. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma var. Yoksa Türkiye'nin ithal ettiği at eti, eşek eti, domuz eti de yoktur."


Bekir Pakdemirli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:23 Kaynak: DHA
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