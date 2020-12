Bakan Pakdemirli: Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da lider - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pandemi sürecinde tarım sektörünün yüzde 5,3 büyüyerek ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti. Bakan Pakdemirli, "Tarımsal hasılada Türkiye, Avrupa'da lider. Dünyada ise ilk on arasındadır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bakan Pakdemirli, 'Türkiye İnovasyon Haftası' etkinliği kapsamında 'İnovaLİG 2019 Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Artık, tüm sektörlerde sıçrama yapılması ve fark yaratılması gerektiğini belirten Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin bunu yapacak potansiyele sahip olduğunu kaydetti. Bakan Pakdemirli, "Önceliğimiz bilgi ve inovasyondur. Atadan kalma geleneksel yöntemleri bir kenara bırakmalı, bilgi ve teknolojiye dayalı üretime geçmeliyiz. Türkiye bunu yapacak potansiyele, yetenekli ve genç insan kaynağına sahip bir ülkedir" dedi.

'TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA LİDERİZ'Son 18 yılda tarımda güçlü bir altyapı oluşturulduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, son 2,5 yılda ise bu altyapının gelecek vizyonu ile daha da güçlendiğini belirtti. Bakan Pakdemirli, "Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte tarım, 2,5 yıldır tüm çeyreklerde büyüme gösteriyor. Pandemiye rağmen 2020 yılı ilk 3 çeyrek ortalamasında tarım sektörü yüzde 5,3 büyüyerek, ekonomimize önemli katkı sağladı. Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ilk on arasındadır. Tabi büyüme ve hasılayı daha da yukarıya taşımak, verimliliği ve kişi başına faydayı artırmakla mümkün. Bunu da ancak bilgi ve inovasyonla yapabiliriz" diye konuştu.'TÜRKİYE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİNDE NET İHRACATÇI'Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "2019 yılında 18 milyar dolar ihracat yaptık ve 5,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Bu yılın ilk 10 ayında ihracatımız, pandemiye rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış gösterdi. Bu yıl Çin'e süt ürünleri ile kanatlı et ve et ürünleri ihracatı başladı. Bu haberler elbette güzel. Ama bu güzellikleri daha da artırmak zorundayız. Yeni pazarlar bulmalı, tarım ve gıda ürünlerimizi dünya sofralarıyla buluşturmalıyız" ifadesini kullandı. '1,9 TRİLYON DOLARLIK TARIMSAL TİCARET HACMİNE SAHİP BİR BÖLGEDEYİZ'Tarımsal üretimin her yıl arttığını ve daha fazla üretecek potansiyele de sahip olduklarını belirten Bakan Pakdemirli, "Sadece ülkemizin değil; coğrafyamızdaki ürünleri de dünyaya pazarlamalıyız. Bunun için verilecek en güzel örnek Hollanda. Hollanda'nın tarımsal hasılası 15-16 milyar dolar civarında. Ama tarım ve gıda ihracatı 100 milyar dolar. 'Bunu nasıl yapıyor?' 70 milyar dolar civarında tarım ve gıda ürünü ithal ediyor, işliyor, içine bilgi ve inovasyon katıyor, yüksek fiyata dünyaya pazarlıyor. İşte, bizde böyle yapmalı, üretime daha fazla bilgi ve inovasyon katmalıyız. Hava, kara ve deniz yollarının kesişim noktasındayız. 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer alıyoruz. 4 saatlik bir uçuş mesafesi ile dünya nüfusunun yüzde 40'ına ulaşma imkanımız var. Kısacası, üretmek ve pazarlamak için başka ülkelerin imrendiği bir konuma sahibiz. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız" dedi.

Tarımda bilgi, teknoloji ve inovasyon çalışmalarıyla hem üretimde artış hem de üreticiye önemli kolaylıklar sağladıklarına vurgu yapan Bakan Pakdemirli, "Bunlardan birisi benim de büyük önem verdiğim, ülkemizin İlk yerli ve milli elektrikli traktörüdür. Prototipini ürettik ve 20 adet için seri üretime geçtik. İnşallah sayısını artıracağız" ifadesini kullandı.