Bakan Pakdemirli: Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da lider - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da lider

25.12.2020 13:31
Bakan Pakdemirli: Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da lider, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pandemi sürecinde tarım sektörünün yüzde 5,3 büyüyerek ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pandemi sürecinde tarım sektörünün yüzde 5,3 büyüyerek ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti. Bakan Pakdemirli, "Tarımsal hasılada Türkiye, Avrupa'da lider. Dünyada ise ilk on arasındadır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bakan Pakdemirli, 'Türkiye İnovasyon Haftası' etkinliği kapsamında 'İnovaLİG 2019 Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Artık, tüm sektörlerde sıçrama yapılması ve fark yaratılması gerektiğini belirten Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin bunu yapacak potansiyele sahip olduğunu kaydetti. Bakan Pakdemirli, "Önceliğimiz bilgi ve inovasyondur. Atadan kalma geleneksel yöntemleri bir kenara bırakmalı, bilgi ve teknolojiye dayalı üretime geçmeliyiz. Türkiye bunu yapacak potansiyele, yetenekli ve genç insan kaynağına sahip bir ülkedir" dedi.

'TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA LİDERİZ'Son 18 yılda tarımda güçlü bir altyapı oluşturulduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, son 2,5 yılda ise bu altyapının gelecek vizyonu ile daha da güçlendiğini belirtti. Bakan Pakdemirli, "Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte tarım, 2,5 yıldır tüm çeyreklerde büyüme gösteriyor. Pandemiye rağmen 2020 yılı ilk 3 çeyrek ortalamasında tarım sektörü yüzde 5,3 büyüyerek, ekonomimize önemli katkı sağladı. Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ilk on arasındadır. Tabi büyüme ve hasılayı daha da yukarıya taşımak, verimliliği ve kişi başına faydayı artırmakla mümkün. Bunu da ancak bilgi ve inovasyonla yapabiliriz" diye konuştu.'TÜRKİYE TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİNDE NET İHRACATÇI'Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "2019 yılında 18 milyar dolar ihracat yaptık ve 5,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Bu yılın ilk 10 ayında ihracatımız, pandemiye rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış gösterdi. Bu yıl Çin'e süt ürünleri ile kanatlı et ve et ürünleri ihracatı başladı. Bu haberler elbette güzel. Ama bu güzellikleri daha da artırmak zorundayız. Yeni pazarlar bulmalı, tarım ve gıda ürünlerimizi dünya sofralarıyla buluşturmalıyız" ifadesini kullandı. '1,9 TRİLYON DOLARLIK TARIMSAL TİCARET HACMİNE SAHİP BİR BÖLGEDEYİZ'Tarımsal üretimin her yıl arttığını ve daha fazla üretecek potansiyele de sahip olduklarını belirten Bakan Pakdemirli, "Sadece ülkemizin değil; coğrafyamızdaki ürünleri de dünyaya pazarlamalıyız. Bunun için verilecek en güzel örnek Hollanda. Hollanda'nın tarımsal hasılası 15-16 milyar dolar civarında. Ama tarım ve gıda ihracatı 100 milyar dolar. 'Bunu nasıl yapıyor?' 70 milyar dolar civarında tarım ve gıda ürünü ithal ediyor, işliyor, içine bilgi ve inovasyon katıyor, yüksek fiyata dünyaya pazarlıyor. İşte, bizde böyle yapmalı, üretime daha fazla bilgi ve inovasyon katmalıyız. Hava, kara ve deniz yollarının kesişim noktasındayız. 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer alıyoruz. 4 saatlik bir uçuş mesafesi ile dünya nüfusunun yüzde 40'ına ulaşma imkanımız var. Kısacası, üretmek ve pazarlamak için başka ülkelerin imrendiği bir konuma sahibiz. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız" dedi.

Tarımda bilgi, teknoloji ve inovasyon çalışmalarıyla hem üretimde artış hem de üreticiye önemli kolaylıklar sağladıklarına vurgu yapan Bakan Pakdemirli, "Bunlardan birisi benim de büyük önem verdiğim, ülkemizin İlk yerli ve milli elektrikli traktörüdür. Prototipini ürettik ve 20 adet için seri üretime geçtik. İnşallah sayısını artıracağız" ifadesini kullandı.


Bakan Pakdemirli: Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da lider
Bakan Pakdemirli: Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da lider

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Bakan, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da lider - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek Merkez Bankası'ndan TL'nin güçlenmesi için yeni hamle: Forex swaplarında TL faizini yükseltti Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Berkay'dan Arda Turan olayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Sabiha Gökçen'de 3 kişinin öldüğü uçak kazasında kaptan pilot asli kusurlu bulundu 2 başarılı oyuncu Kırmızı Oda dizisine dahil oldu Ünlü isimler, Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine akın etti
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
13:29
Öldürdükleri adamın cansız bedenini battaniye sarıp taşıdılar! O anlar kamerada Öldürdükleri adamın cansız bedenini battaniye sarıp taşıdılar! O anlar kamerada         
12:44
Kucağında bez bebek ile dilencilik yapan kadının foyası ortaya çıktı Kucağında bez bebek ile dilencilik yapan kadının foyası ortaya çıktı         
12:11
Beklenen kar haberi yine gelmedi! Hava sıcaklıkları bugünden itibaren artıyor Beklenen kar haberi yine gelmedi! Hava sıcaklıkları bugünden itibaren artıyor         
11:57
Eski eşinin sevgilisini sokak ortasında öldürmüştü: Karını elinden aldım, kızını da alacağım deyince kan beynime sıçradı Eski eşinin sevgilisini sokak ortasında öldürmüştü: Karını elinden aldım, kızını da alacağım deyince kan beynime sıçradı         
11:51
Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz         
11:35
Sokağa çıkma yasağını delen yaşlı adam, gündüz vakti refüje çilingir sofrası kurdu Sokağa çıkma yasağını delen yaşlı adam, gündüz vakti refüje çilingir sofrası kurdu         
11:25
Kayseri'de bir haftada ikinci avukat intiharı! 7. kattan kendini aşağı bıraktı Kayseri'de bir haftada ikinci avukat intiharı! 7. kattan kendini aşağı bıraktı         
11:10
Çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak 890 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor Çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak 890 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor         
10:48
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor         
10:10
Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti         
10:08
Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı         
09:59
Survivor 2021'in yayın günü belli oldu Survivor 2021'in yayın günü belli oldu         
09:52
Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek? Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek?         
09:14
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 13:41:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pakdemirli: Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da lider - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei