Bakan Pakdemirli, TZOB Danışma Kurulu Toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı - Son Dakika

-Bakan Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle Türkiye Ziraat Odaları Birliği 'nin (TZOB) Danışma Kurulu Toplantısına katıldı.

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'nin notlar alması

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