Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim (2) - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim (2)

16.04.2021 18:47
Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim (2), System.String[]

'PATATES VE SOĞANLARI, 81 İLİMİZDEKİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITIYORUZ'Şırnak Belediyesi ziyaretinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Mahsulleri Ofisi'nce üreticilerden alınan patates ve soğanların dağıtımını valilikler aracılığıyla...

'PATATES VE SOĞANLARI, 81 İLİMİZDEKİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITIYORUZ'

Şırnak Belediyesi ziyaretinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Mahsulleri Ofisi'nce üreticilerden alınan patates ve soğanların dağıtımını valilikler aracılığıyla yaptıklarını söyledi. Arz fazlası ürünleri alarak, üreticilerin mağduriyetini önlediklerini ve bu ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdıklarını ifade eden Pakdemirli, "Bildiğiniz üzere Ramazan ayının hemen öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla patates, soğan ve çeltik yetiştiricilerimizin depolarında bulunan arz fazlası ürünleri Toprak Mahsulleri Ofisimiz aracılığı ile almaya başladık. Patates ve soğanları, 81 ilimizdeki ihtiyaç sahiplerine, valiliklerimiz üzerinden dağıtımını yapıyoruz. Bir nevi Gıda Bankacılığı formatında yaptığımız bu uygulama ile üreticimizin depolarındaki patates ve soğanın israf olmasını önlüyor, diğer taraftan ise ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu ürünlerin ücretsiz ulaşmasını sağlayarak sosyal devlet görevimizi de yerine getiriyoruz. Şırnak'ta bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız da bu ürünlerden faydalanacaktır" dedi.

ŞIRNAK'A 110 MİLYON LİRALIK 21 SULAMA PROJESİ MÜJDESİ2021 yılını 'Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı' olarak ilan ettiklerini hatırlatan Pakdemirli, şunları söyledi: "Şırnak'ta su alanındaki yatırımları daha da hızlandırmak ve yereldeki sorunları yerinde çözmek amacıyla, bugün açılışı yapılan DSİ 105'inci Şube Müdürlüğü kurulduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, "Şırnak'a sulama alanında tam 110 milyon liralık 21 proje müjdesiyle geldik. Beytüşşebap içme suyu tesislerini bu yıl yatırım programımıza aldık. Bu yıl içerisinde ihalesini yapacağız. Bu tesisler ile ilçemizin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılamış olacağız. Şırnak'ın içme suyunun temin edildiği Mijin içme suyu kaptajının yenilenmesi projesini yatırım programına aldık ve ihalesini de yıl içerisinde yapacağız. Ayrıca 9 taşkın koruma tesisimizi daha 2021 yılı yatırım programına aldık."'KOÇ VE TEKE ALAN YETİŞTİRİCİLERİMİZE 500 TL DESTEK'

Bakan Pakdemirli, bu yıl içerisinde dezavantajlı ilçelerde 1,5 milyon lira bütçeyle üreticilerin büyükbaşlarına ücretsiz suni tohumlama yapacaklarını ve böylece büyükbaş hayvancılıkta verimi yüksek ırkların sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Şırnak'ta bal ve arı ürünleri üretiminin artırılmasına yönelik, üreticilerin güneş enerjisi sistemi, arıcı barınağı, arı kovanı, alet ve ekipman alımına hibe desteği ödeyeceklerini anlatan Pakdemirli, "Şırnak'ta hamdani koyunu ve kıl keçisini soy kütüğü projesine dahil ettik. Soy kütüğü kaydı tutulan anaç küçükbaşlara 100 TL, bu sürülerden koç- teke alan yetiştiricilerimize 500 TL destek veriyoruz. Şırnak'ta 2021 yılında düve alım desteği kapsamında, yetiştiricilerimize düve alımı için destekleme ödemesi de yapacağız" diye konuştu.


Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim (2)
Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim (2)
Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim (2)
Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim (2)
Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim (2)
Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim (2)
Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim (2)
Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim (2)
Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim (2)
Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim (2)
Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim (2)
Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim (2)

Şırnak Belediyesi, Bekir Pakdemirli, Şırnak, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli, uçakta yaşadıklarını anlattı: Sesle beraber irkildim (2) - Son Dakika


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