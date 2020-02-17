Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplum sağlığına aykırı ürün üretene göz açtırmayacağız. Benim arkadaşlara tavsiyem; evladınıza yedirmeyeceğiniz bir şeyi ve bu ürünlerin üretildiğini ya da vatandaşların kullanımına sunulduğunu görüyorlarsa, bu arkadaşların gözünün yaşına asla bakmayacağız. Rehberlik görevinde arkadaşların olduğunu unutmamak lazım, ufak tefek hatalarla esnafı üzmemek gerekli. Bilerek sağlıksız ürün satanlara ciddi bir yaptırım söz konusu olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün 81 il ve ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetiminin startını verdi. Bakan Pakdemirli, 6 gün sürecek gıda denetim seferberliğinin başlatıldığını belirterek, "Gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığını arttırmak amacıyla, hafta boyunca sürecek seferberliğimizde, ilk noktamız, süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri ile takviye edici gıda üretimi yapan iş yerleri olacak. Gıdada sahtecilik yapanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız. Vatandaşımızın sağlığı, güvenliği söz konusu olunca, gıdada taklit ve tağşiş yapanların gözünün yaşına bakmayacak ve affetmeyeceğiz" dedi.

Taklit ve tağşişte, cezaların caydırıcı olması için, mevzuatta düzenleme yapılması noktasında çalışmalara başladıklarını kaydeden Pakdemirli, "Benim arkadaşlara tavsiyem evladınıza yedirmeyeceğiniz bir şeyi ve bu ürünlerin üretildiğini ya da vatandaşların kullanımına sunulduğunu görüyorlarsa, bu arkadaşların gözünün yaşına asla bakmayacağız. Bugün itibariyle, Bakanlığımıza bağlı 39'u akredite olmak üzere 41 laboratuvarımızda gıda analizleri yapılmaktadır. Alo 174 Gıda Hattı'na vatandaşlarımız ihbarlarını iletebiliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, en iyi denetimci tüketicidir gerçeğinden hareketle, ALO 174 Gıda Hattı'nı en ufak bir usulsüzlük, uygunsuzluk gördüklerinde aramalarıdır" diye konuştu.

"WHATSAPP ŞİKAYET HATTINI DEVREYE ALIYORUZ"

Yakın zamanda vatandaşların şikayetine daha hızlı dönüşlerin sağlanması amacıyla Whatsapp şikayet hattının devreye alınacağını ifade eden Pakdemirli şunları söyledi:

"Alo 174 Gıda Hattı'na son bir yılda, vatandaşlarımız tarafından 2 milyon 311 bin 593 arama gerçekleştirildi. Bu aramalardan 672 bin 256 adedi gıda ihbar ve şikayet kapsamında olmuştur. Bu başvuruların 670 bin 304 adedini sonuçlandırdık. Alo Gıda hattımıza yüzde 8'lik oranda, 51 bin 844 adet başvuruda yapılan denetimler sonucunda cezai işlem uygulanmıştır. Bugün itibariyle, son bir yılda, 1 milyon 215 bin 996 gıda denetimi gerçekleştirdik.Bugün ise 81 il ve ilçede eşzamanlı olarak, 7004 gıda kontrol görevlisi arkadaşımızla 6 gün boyunca her gün farklı bir sektörde denetimler gerçekleştireceğiz. Vatandaşımızın sağlığının söz konusu olduğu bu hassas görevi yerine getirirken, siz değerli arkadaşlarımın titizlikle çalışacağınıza olan inancım tam."

"20 BİN HAYVANDA DAHA UYGULAMA BAŞLATACAĞIZ"

Büyükbaş hayvanlara uygulanan küpe ile sağlıklı hayvan ırkları hedeflendiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Bu küpeler, hayvan sağlığını daha iyi tespit etmemiz için pili beş yıl dayanan bir gsm telefonun büyükbaş hayvana asılması gibi. Dört günde uyanıp bildirimlerde bulunacak küpenin takılı olduğu hayvanlar. Bugüne kadar 200 hayvanda başarılı uygulama yapıldı 20 bin hayvanda daha uygulama başlatacağız. İhalesi yapılacak önümüzdeki günlerde" dedi.

"DOĞRU OLMAYAN BİR HABERİ YAYDIĞINIZ ZAMAN O SEKTÖRE ZARAR VERİYORSUNUZ"

Pakdemirli, 'Dönerde çamaşır suyu' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek toplumun yanlış yönlendirmemesi adına medyanın duyarlı olması gerektiğine vurgu yaptı. Pakdemirli, "Zaman zaman ısmarlama haberler yapılıyor, Doğru olmayan bir haberi yaydığınız zaman o sektöre zarar veriyorsunuz. Gıda kontrol genel müdürlüğümüz hemen irtibata geçti. 'Türkiye içinde herhangi bir yerde neredeyse denetleyeceğiz' dedik böyle bir adres bize verilmedi. Yanlış ve saptırıcı haberlerde nimetimiz olan gıda konusunda yanlış haberler çıkıyor. Gıdada bilgi kirliliği konusunda çalışmalar yaptık. Bunun böyle bir sahtecilikle yapılmasının mümkün olmadığını gördük. Bunların yüzde 90'dan fazlası yalan. Bununla ilgili yasal mevzuat çalışmaları devam ediyor. Hapis cezalarını bu işlerde en son çare olarak düşünüyoruz" dedi.

Öte yandan, denetlemeler kapsamında Kahramankazan'da bulunan yoğurt, süt ve peynir üretimi yapan bir firma yetkililer tarafından denetlendi.

(Derya Yetim - Hülya Keklik/İHA)