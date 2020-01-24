Bakan Pakdemirli: "Ülkemiz, tohum ihtiyacının yüzde 96'sını yerli olarak karşılıyor. Türkiye tohumda yerli ve millidir"

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