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Bakan Pakdemirli: "Ülkemiz, tohum ihtiyacının yüzde 96'sını yerli olarak karşılıyor.
6 saat önce
Bakan Pakdemirli: "Ülkemiz, tohum ihtiyacının yüzde 96'sını yerli olarak karşılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:10 Kaynak: AA
Bakan Pakdemirli: "Ülkemiz, tohum ihtiyacının yüzde 96'sını yerli olarak karşılıyor. Türkiye tohumda yerli ve millidir"
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