Bakan Pakdemirli: "Ülkemiz, tohum ihtiyacının yüzde 96'sını yerli olarak karşılıyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: 'Ülkemiz, tohum ihtiyacının yüzde 96'sını yerli olarak karşılıyor. - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Ülkemiz, tohum ihtiyacının yüzde 96'sını yerli olarak karşılıyor.

6 saat önce

Bakan Pakdemirli: "Ülkemiz, tohum ihtiyacının yüzde 96'sını yerli olarak karşılıyor.

Bakan Pakdemirli:

Bakan Pakdemirli: "Ülkemiz, tohum ihtiyacının yüzde 96'sını yerli olarak karşılıyor. Türkiye tohumda yerli ve millidir"

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa 'Türkiye'ye ilgi duyduğu için' vatandaşlık vermeyi reddetti
Doğduğun Ev Kaderindir, dünyada en çok konuşulan dizi oldu 2 dönem milletvekilliği yaptı, "Her şey daha güzel olacak" diyerek istifa etti Vatandaşa "2019'un en önemli sorunu" soruldu! Sonuç çok çarpıcı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 17:31:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pakdemirli: "Ülkemiz, tohum ihtiyacının yüzde 96'sını yerli olarak karşılıyor. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]