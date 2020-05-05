Bakan Pakdemirli: "Ülkemizin yeterli gıda stoku vardır, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. İkincisi gıdaya erişim konusunda da güçlü lojistik altyapımız sayesinde ülkemizde herhangi bir sorun bulunmamaktadır." - ANKARA