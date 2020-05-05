Bakan Pakdemirli: Ülkemizin yeterli gıda stoku var - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülkemizin yeterli gıda stoku vardır, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Gıdaya erişim konusunda da güçlü lojistik altyapımız sayesinde, ülkemizde herhangi bir sorun bulunmamaktadır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Afet Yönetim Merkezi'nde çiftçilerin uzaktan eğitimine ilişkin düzenlenen lansmanda açıklamalarda bulundu. 7 bölgeden 81 ili temsilen 17 çiftçinin katılımıyla telekonferansla gerçekleştirilen toplantıda Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin koronavirüse karşı gösterdiği mücadelenin, Avrupa ve Amerika'ya göre çok daha iyi noktada olduğunu belirtti. Pakdemirli, Türkiye'nin salgınla mücadelede örnek gösterildiğini kaydederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü altyapımızla toplumumuzun her bir ferdinin desteği ve özverisiyle Amerika'dan da Avrupa'dan da daha iyi bir mücadele vermekteyiz. Tarım- orman sektörü de bu anlamda büyük bir gayret ve emek ortaya koyarak, ülkemizin dik duruşuna omuz verdi, ciddi katkılar sağladı" dedi.

'HUBUBATTA TON BAŞINA 230 LİRA DESTEK ÖDEMESİ YAPIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hasat dönemine hazırlanan çiftçilere müjdelerini aktaran Pakdemirli, "TMO'nun sert ekmeklik buğday alım fiyatını, ton başına 1350 liradan 1650 liraya yükseltiyoruz. Arpa alım fiyatını, ton başına 1100 liradan 1275 liraya çıkarıyoruz. Ayrıca çiftçilerimize hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapıyoruz. Ton başına bakliyat alım fiyatlarını da kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirledik. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 liradır. Bütün çiftçilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Biz hükümet olarak da bakanlık olarak da bütün imkanlarımızla yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'YETERLİ GIDA STOKU VAR'

Bakan Pakdemirli, gıda stoklarında herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, üzerinde durduğu 2 önemli husus olduğunu belirtti. Pakdemirli, "Birincisi; ülkemizin yeterli gıda stoku vardır, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. İkincisi; gıdaya erişim konusunda da güçlü lojistik altyapımız sayesinde, ülkemizde herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Bu nedenle ülkemizin tahıl, baklagiller, et stokları, süt arzı, balık üretimi, sebze ve meyve olmak üzere temel gıda maddeleri temini ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Çok şükür ambarımız dolu ve bunun daha da ötesinde, üzerine basa basa ifade ediyorum ki Allah'ın izniyle ve sizlerin emeğiyle inşallah dünyayı doyuran ülke, Türkiye olacaktır" dedi.

'100 MİLYON LİRALIK YEM DESTEĞİ VERECEĞİZ'

Bakan Pakdemirli, 2020 tarımsal destekleme bütçesinin yarısından fazlası olan toplam 22 milyar liranın 12,4 milyar liralık destekleme ödemesini bu yılın ilk çeyreğinde çiftçilerin hesabına yatırdıklarını hatırlattı. 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi' projesinde, yazlık ekimi uygun 21 ilde yüzde 75 hibeli tohum desteği sağladıklarını belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"İnşallah, bu projemizi önümüzdeki yıl daha da genişleteceğiz. Çiftçilerimizin mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan hazine destekli kredi geri ödemelerini de faizsiz olarak 6 ay erteledik. Hazineye ait tarıma elverişli arazileri, çiftçimize, üreticimize bedelsiz olarak tahsis edilmesini sağladık, sağlıyoruz. Bu aşamada en önemli amacımız, az önce de ifade ettiğim gibi salgın nedeniyle çiftçimizin üretimden çekilmemesi, aksine tarlasının, işletmesinin başında olmasıdır. Yine hazır sizlerle bir aradayken bir müjde daha vermiş olayım. Hayvancılık alanında önemli çalışmalar ve hedefler içerisindeyiz. Bu kapsamda yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira olmak üzere toplamda 100 milyon liralık yem desteği vereceğiz."

'CANLI YAYIN DERSLERİNİ İZLEYEBİLECEKSİNİZ'

Uzaktan eğitim sisteminin üreticiye, çiftçilere büyük destek sağlayacağını kaydeden Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Uzaktan eğitim sistemini, siz değerli çiftçilerimize, üreticilerimize, tarımsal üretimin her alanına ilişkin eğitim vermek ve bilgilendirme yapmak amacıyla faaliyete aldık. Çiftçilerimiz yani sizler, uzaktan eğitim sistemi ile bakanlığımızın internetten yayın yapan televizyonu 'webtarım TV' üzerinden sizler için uygun saatleri dikkate alarak programlanan canlı yayın derslerini izleyebileceksiniz. İhtiyaç duymanız halinde de canlı yayın derslerine, soru ve taleplerinizi iletmek üzere katılabileceksiniz. Bakanlığımızın uzman eğitici personeli ve üniversite hocalarımızın verdiği bu derslerin gün içinde de TV'mizde tekrarı olacak. Tarıma ve ormana dair her konudaki eğitim ve bilgilendirme videolarımıza ulaşabileceksiniz. Alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan eğitim içeriklerini kullanabileceksiniz."