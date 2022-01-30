Bakan Pakdemirli, Uludağ'da yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uludağ'da kış şartları nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakma çalışmalarına katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, fotokapan görüntüleriyle yoğun hayvan popülasyonunun tespit edildiği Çobankaya mevkisinde yem bırakma çalışmalarına iştirak etti.

Pakdemirli'nin katıldığı çalışma kapsamında, bölgede yaşadığı bilinen boz ayı, kurt, çakal, tilki ve yaban domuzu türlerindeki 57 yabani hayvanın yaşam alanına tavuk eti, meyve ve ekmekten oluşan 2 bin 500 kilogram yiyecek bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının ve kuş türlerinin aç kalmasını, yerleşim merkezlerine inmesini önlemek amacıyla her yıl tonlarca yemi, yaban hayatıyla buluşturuyor.

Son 2 yılda, yaklaşık 3 milyon kilogram, aralık ayı ortasında başlayan 2021-2022 kış döneminde ise 300 bin kilogramın üzerinde yem, yaban hayvanları için doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Bu yıl Türkiye genelinde doğaya toplamda 2 bin 100 ton yem bırakılması hedefleniyor.