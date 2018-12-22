Bakan Pakdemirli: "Ulusal Süt Konseyinin Tavsiye Fiyatı Olan 1,70 Liralık Sütün Litre Fiyatı, 25...
5 saat önce
Bakan Pakdemirli: "Ulusal Süt Konseyinin tavsiye fiyatı olan 1,70 liralık sütün litre fiyatı, 25 kuruşluk desteklemeyle 1,95 lira olacaktır.
Bakan Pakdemirli: "Ulusal Süt Konseyinin tavsiye fiyatı olan 1,70 liralık sütün litre fiyatı, 25 kuruşluk desteklemeyle 1,95 lira olacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:33 Kaynak: AA
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