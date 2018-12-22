Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: "Ulusal Süt Konseyinin Tavsiye Fiyatı Olan 1,70 Liralık Sütün Litre Fiyatı, 25...

Bakan Pakdemirli: "Ulusal Süt Konseyinin Tavsiye Fiyatı Olan 1,70 Liralık Sütün Litre Fiyatı, 25...

5 saat önce

Bakan Pakdemirli: "Ulusal Süt Konseyinin tavsiye fiyatı olan 1,70 liralık sütün litre fiyatı, 25 kuruşluk desteklemeyle 1,95 lira olacaktır.

Bakan Pakdemirli:
Bakan Pakdemirli: "Ulusal Süt Konseyinin tavsiye fiyatı olan 1,70 liralık sütün litre fiyatı, 25 kuruşluk desteklemeyle 1,95 lira olacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:33 Kaynak: AA

Ekonomi
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: "Ulusal Süt Konseyinin Tavsiye Fiyatı Olan 1,70 Liralık Sütün Litre Fiyatı, 25...
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