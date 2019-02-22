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Bakan Pakdemirli, Üniversitede Ders Vermeye Başladı

54 dakika önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde ders vermeye başladı.

Bakan Pakdemirli, Üniversitede Ders Vermeye Başladı, System.String[]
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde ders vermeye başladı. Pakdemirli'nin ilk dersine İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018- 2019 bahar yarıyılında İİBF İktisat Bölümü 4'üncü sınıf öğrencilerine 'Dış Ticaret Politikaları, Sanayileşme ve Gelişme' ve 3'üncü sınıf öğrencilerine de 'Tarım Piyasaları Analizi' derslerini anlatacak. Pakdemirli'nin ilk dersine İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da eşlik etti. Pakdemirli'nin Ege Üniversitesi ailesine katılmasından dolayı son derece memnun olduğunu belirten Prof. Dr. Budak, Pakdemirli'ye üniversitenin rozetini takarak iyi dileklerini dile getirdi. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan, yüksek lisansını Başkent Üniversitesi'nde, doktorasını ise Celal Bayar Üniversitesi'nde tamamlayan Bakan Pakdemirli, kamuda aldığı görevlerin yanı sıra özel sektörde de önemli bilgi birikimine ve tecrübeye sahip bir isim. Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji, iletişim ve otomotiv alanlarında serbest girişimcilik yapan Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında genel müdürlük görevlerini üstlendi. Bakan Pakdemirli, uluslararası bir gıda şirketinde üst düzey yönetim kademesinde bulundu ve aynı firmaya danışmanlık yaptı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:28 Kaynak: DHA

İzmir, Ege Üniversitesi, Bekir Pakdemirli, Güncel
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