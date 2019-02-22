Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli, Üniversitede Ders Vermeye Başladı

Bakan Pakdemirli, Üniversitede Ders Vermeye Başladı

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinde ders vermeye başladı.

Bakan Pakdemirli, Üniversitede Ders Vermeye Başladı, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinde ders vermeye başladı. Pakdemirli'nin ilk dersine İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinde öğrencilere ders vermeye başladı. Bilgi birikimini Egeli gençlerle paylaşacak olan Pakdemirli'nin, 2018-2019 bahar yarıyılında İİBF İktisat Bölümü 4'üncü sınıf öğrencilerine "Dış Ticaret Politikaları, Sanayileşme ve Gelişme" ve 3'üncü sınıf öğrencilerine "Tarım Piyasaları Analizi" derslerini anlatacağı belirtildi. Pakdemirli'nin ilk dersine İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da eşlik etti.

Bakan Pakdemirli'nin Ege Üniversitesi ailesine katılmasından dolayı son derece memnun olduğunu belirten Rektör Budak, Pakdemirli'ye üniversitenin rozetini takarak iyi dileklerini dile getirdi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:26 Kaynak: İHA

İzmir, Bekir Pakdemirli, Ege Üniversitesi, Güncel
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