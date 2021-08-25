Bakan Pakdemirli: Üretici ve yetiştiricilere 1,6 milyon TL daha ödeme yapılacak

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 ilde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilere bu hafta içerisinde 1,6 milyon TL daha ödeme yapılacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. 10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 9,5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1,6 milyon TL daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek" dedi.