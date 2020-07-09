Bakan Pakdemirli: Üreticilere 651 milyon liralık destek ödemesi yarın başlıyor - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Üreticilere 651 milyon liralık destek ödemesi yarın başlıyor

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 651 milyon TL'lik destek ödemelerinin yarın üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "Yaklaşık 651 milyon TL'lik destek ödemeleri yarın saat 18.00'dan sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Yapılacak destek ödemeleri; yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği kapsamında 45 bin 523 üreticimize 484 milyon TL, hububat baklagil fark ödemesi desteği kapsamında 35 bin 330 üreticimize 112,5 milyon TL, dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 11 bin 347 üreticimize 41 milyon TL, mazot gübre alan bazlı gelir desteği, zeytinyağı fark ödemesi desteği ve fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında ise 2 bin 838 üreticimize 13,5 milyon TL şeklindedir. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun" dedi.