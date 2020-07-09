Bakan Pakdemirli: "Üreticilerimize 651 milyon liralık destek ödemesi yarın başlıyor" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Üreticilerimize 651 milyon liralık destek ödemesi yarın başlıyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemeleri ile Mazot Gübre Alan Bazlı Gelir Desteği, Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği ve Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği" olarak 6 kalemde daha destek ödemelerinin başlayacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemeleri ile Mazot Gübre Alan Bazlı Gelir Desteği, Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği ve Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği" olarak 6 kalemde daha destek ödemelerinin başlayacağını duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Yaklaşık 651 milyon TL'lik destek ödemeleri 10 Temmuz Cuma günü (yarın) saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.


Yapılacak destek ödemeleri:


Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği kapsamında 45 bin 523 üreticimize, 484 milyon TL


Hububat Baklagil Fark Ödemesi Desteği kapsamında 35 bin 330 üreticimize, 112,5 milyon TL


Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği Kapsamında 11 bin 347 üreticimize, 41 milyon TL


Mazot Gübre Alan Bazlı Gelir Desteği, Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği ve Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği kapsamında ise 2 bin 838 üreticimize 13,5 milyon TL şeklindedir. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun." - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Zeytinyağı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli: 'Üreticilerimize 651 milyon liralık destek ödemesi yarın başlıyor' - Son Dakika Ekonomi
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