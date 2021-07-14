Bakan Pakdemirli: Ürün Fiyat Endeksi ile çiftçi önünü görecek - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Ürün Fiyat Endeksi ile çiftçi önünü görecek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ürün Fiyat Endeksleri sayesinde, fiyat değişiklikleri daha kolay tahmin edilecek, analizler daha doğru yapılacak ve ürün performans ölçümlerinin etkin olarak kullanılması sağlanacak. Ürün Fiyat Endeksi ile çiftçi önünü görecek, tarımsal üretime şeffaflık gelecek" dedi.

Bakan Pakdemirli, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Tarımsal Ürün Endeksleri lansmanına katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen lansmanda Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı. Bakan Pakdemirli, Ürün Fiyat Endeksleri uygulamasının üretici gelirlerinin artmasına, yatırımların büyümesine, çiftçinin önünü daha iyi görmesine ve sektörün güçlenmesine destek olacağını söyledi. Ürün Fiyat Endeksleri uygulamasının üretime ve yatırımcıya yön verecek bir uygulama olduğunu ve tarımsal ürünler piyasasının gelişmesine katkı sağlayacağını ifade eden Bakan Pakdemirli, Türkiye'deki tarımsal piyasaların ana yönünün belirlenmesi açısından Ürün Fiyat Endeksleri'nin son derece gerekli olduğunu vurguladı. Bakan Pakdemirli, "Ürün Fiyat Endeksleri sayesinde, fiyat değişiklikleri daha kolay tahmin edilecek, analizler daha doğru yapılacak ve ürün performans ölçümlerinin etkin olarak kullanılması sağlanacak. Ürün Fiyat Endeksi ile çiftçi önünü görecek, tarımsal üretime şeffaflık gelecek" dedi.