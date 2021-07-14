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Bakan Pakdemirli: Ürün Fiyat Endeksi ile çiftçi önünü görecek - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Ürün Fiyat Endeksi ile çiftçi önünü görecek

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:47
Bakan Pakdemirli: Ürün Fiyat Endeksi ile çiftçi önünü görecek, System.String[]

Bakan Pakdemirli: Ürün Fiyat Endeksi ile çiftçi önünü görecekTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ürün Fiyat Endeksleri sayesinde, fiyat değişiklikleri daha kolay tahmin edilecek, analizler daha doğru yapılacak ve ürün performans ölçümlerinin etkin olarak kullanılması sağlanacak.

Bakan Pakdemirli: Ürün Fiyat Endeksi ile çiftçi önünü görecek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ürün Fiyat Endeksleri sayesinde, fiyat değişiklikleri daha kolay tahmin edilecek, analizler daha doğru yapılacak ve ürün performans ölçümlerinin etkin olarak kullanılması sağlanacak. Ürün Fiyat Endeksi ile çiftçi önünü görecek, tarımsal üretime şeffaflık gelecek" dedi.

Bakan Pakdemirli, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Tarımsal Ürün Endeksleri lansmanına katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen lansmanda Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı. Bakan Pakdemirli, Ürün Fiyat Endeksleri uygulamasının üretici gelirlerinin artmasına, yatırımların büyümesine, çiftçinin önünü daha iyi görmesine ve sektörün güçlenmesine destek olacağını söyledi. Ürün Fiyat Endeksleri uygulamasının üretime ve yatırımcıya yön verecek bir uygulama olduğunu ve tarımsal ürünler piyasasının gelişmesine katkı sağlayacağını ifade eden Bakan Pakdemirli, Türkiye'deki tarımsal piyasaların ana yönünün belirlenmesi açısından Ürün Fiyat Endeksleri'nin son derece gerekli olduğunu vurguladı. Bakan Pakdemirli, "Ürün Fiyat Endeksleri sayesinde, fiyat değişiklikleri daha kolay tahmin edilecek, analizler daha doğru yapılacak ve ürün performans ölçümlerinin etkin olarak kullanılması sağlanacak. Ürün Fiyat Endeksi ile çiftçi önünü görecek, tarımsal üretime şeffaflık gelecek" dedi.

'ŞEFFAF ŞEKİLDE ORTAYA KONACAK'Bakan Pakdemirli, Ürün Fiyat Endeksleri'nin ilk olarak, stratejik önemi ve likiditesi yüksek olan, buğday, arpa ve mısır için uygulanmaya başlandığını belirterek, "Piyasanın anlık durumu şeffaf bir şekilde ortaya konulacak ve diğer yatırım ürünleriyle karşılaştırma imkanı sağlanacak. Ayrıca, tarımsal emtia piyasalarında Türkiye ile dünya arasındaki süreç yakından izlenebilecek. Veri ve analiz anlamında tarım ürünleri ticaretinin gelişmesine önemli katkı sağlayacak bu sistemin güçlenmesi için bizler de Bakanlık olarak gerekli desteği sunacağız. Tarım ürünleri ticaretinin gelişmesi, lisanslı depoculuk ve Ürün İhtisas Borsası'nın güçlenmesinden geçiyor. Bu alanda son 3 yılda hız verdiğimiz çalışmaları Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yapacağımız iş birliği ile daha da yukarılara taşıyacağız" diye konuştu.ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ İLE FAİZSİZ KREDİ AVANTAJI Bakan Pakdemirli, çiftçilerin ürünlerini lisanslı depolara teslim ettiğinde Ürün İhtisas Borsası tarafından hazırlanan Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) verildiğini, ELÜS sayesinde Ziraat Bankası'ndan 5 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi kullanarak, finansman ihtiyacının karşılandığını söyledi. Bakan Pakdemirli, "Borsa sayesinde üreticiler mahsullerini sadece yerel piyasada değil, ulusal ve uluslararası pazarlara da ulaştırabiliyor. Ürün İhtisas Borsası'nda ürünler, kaliteye göre sınıflandırarak fiyatları belirleniyor. Bu yapının gelişmesi, kaliteli üretimin artmasına da doğrudan katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. 'YOK PAHASINA ELİNDEKİ MALINI SATMAYACAK'TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da çiftçinin ELÜS'leri teminat göstererek finansman sağladığını, malı değerinde satma şansını elde ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu endeksler bize ürün piyasasını şeffaf ve basit bir şekilde izleme imkanı tanıyacak. Ülke genelinde referans fiyat oluşumuna katkı sağlayacak. Artık buğdayın fiyatı için Şikago'ya, Londra'ya değil, TÜRİB endeksine bakacağız. Bu endeksler 'tarımın nabzı, çiftçinin ve yatırımcının pusulası' olacak. Tarımsal aktiviteyi hepimiz ekranlardan izleyebileceğiz. Çiftçi de önünü rahat görecek, yok pahasına elindeki malını satmayacak. Arz ve talep dengesizliklerini hızlı tespit edip, doğru politikaları geliştirebileceğiz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) piyasa müdahalelerinin etkilerini net olarak görebileceğiz. Böylece TMO'nun hububat piyasasında çağdaş bir piyasa yapıcı gibi konumlanmasına da destek vereceğiz. Aynı zamanda diğer emtialar ile ülkemizdeki tarımsal ürünlerin performansını karşılaştırabileceğiz. Dünyada hububatın fiyatı ne olmuş, Türkiye'de ne olmuş diye rahatça karşılaştırma yapabileceğiz. Türkiye'deki fiyat değişimlerinin ne kadarı küresel piyasalardan kaynaklanıyor, ne kadarı bizden kaynaklanıyor görebileceğiz. Önümüzdeki yıllarda hayata geçecek vadeli işlem sözleşmeleri ile piyasa oyuncuları risklerini azaltabilecek. Böylelikle fiyat daha sağlıklı oluşacak, çiftçi de önünü daha rahat görüp planlamasını ona göre yapacak."

Bakan Pakdemirli: Ürün Fiyat Endeksi ile çiftçi önünü görecek
Bakan Pakdemirli: Ürün Fiyat Endeksi ile çiftçi önünü görecek
Bakan Pakdemirli: Ürün Fiyat Endeksi ile çiftçi önünü görecek

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Çiftçi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: Ürün Fiyat Endeksi ile çiftçi önünü görecek - Son Dakika


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