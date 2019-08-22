Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli üzüm bağına girdi, hasat yaptı
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Bakan Pakdemirli üzüm bağına girdi, hasat yaptı

1 saat önce

Bakan Pakdemirli üzüm bağına girdi, hasat yaptıMANİSA - Manisa'da Ticaret Borası tarafından düzenlenen programa katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ziyaret ettiği üzüm bağında hasat yaptı.

Bakan Pakdemirli üzüm bağına girdi, hasat yaptı

MANİSA - Manisa'da Ticaret Borası tarafından düzenlenen programa katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ziyaret ettiği üzüm bağında hasat yaptı.

Manisa Ticaret Borsası tarafından 2019 yılı üzüm rekoltesini açıklama törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, törenin ardından Manisa'daki üzüm bağlarında incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli incelemeleri sırasında bir üzüm bağına girerek üzüm hasadı yaptı. Hasadın arından tarım işçilerinin çocuklarına hediyeler veren Pakdemirli, daha sonra Manisa'dan ayrıldı.

Bakan Pakdemirli helikopterle İzmir Adnan Menderes Havaalanına hareket etti.

Manisa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:29 Kaynak: İHA
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