Bakan Pakdemirli, Vatandaşlara Fidan Dağıttı

Bolu'da yeni yıl öncesi vatandaşlara fidan dağıtan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 16 yılda 4,5 milyar fidan diktiklerini belirterek, "2023 hedefimiz dünyada yaşayan her insana bir fidan dikmek ve bir fidan sahibi yapmak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılın son resmi programını Bolu'da gerçekleştirdi. Bakanlık tarafından düzenlenen etkinliklere katılmak için gelen Pakdemirli, Vali Ahmet Ümit'i makamında ziyaret etti. Daha sonra Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Fidan Dik Orman Olsun, Yaşanacak Yurt Olsun" sloganıyla başlatılan kampanyanın Bolu'daki başlangıcını Kent Meydanı'nda yaparak vatandaşlara fidan dağıttı.



Fidan dağıtım töreni öncesinde konuşma yapan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde her il için 2 bin 19 fidan dağıtımı yapıldığını belirterek, "Son 16 yılda Bolu'da öğrencilere ve vatandaşlara toplam 125 bin fidan dağıtıldı. Bugün de fidan dikimi merasimi esnasında ücretsiz toplam 2 bin 500 fidan dağıtımı yapıyoruz. Sosyal ağaçlandırma projelerimiz kapsamında Bolu'da 2003-2018 yıllarında 265 okul bahçesine 30 bin fidan diktik. 250 ibadethane ve mezarlık sahasına da 50 bin fidan diktik. 14 sağlık ocağı bahçesine 43 dekar alana bin 500 fidan diktik. Bolu ili dahilinde 514 kilometrelik kara yolu ağına 1 milyona yakın fidan diktik" dedi.



"Her öğrencimiz için bir fidanımız var"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, her öğrenciye bir fidan kampanyasını Kasım ayında başlattıklarını belirten Pakdemirli, "Bolu kapsamında bu kampanyua vasıtasıyla 500 binin üzerinde fidan dikmiş olduk. Ülke olarak da orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biriyiz. Toplam olarak tüm cumhuriyet tarihinde 1946'dan 2002'ye kadar dikilen fidandan daha fazlasını, son 16 yılda 4,5 milyar adet olarak diktik. 2023 hedefimiz ise dünyada yaşayan her insana bir fidan dikmek ve bir fidan sahibi yapmak. İnşallah bu amaca da hızlı adımlarla ilerliyor olacağız" şeklinde konuştu.



Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından kent meydanında bulunan vatandaşara fidan dağıtımı yaptı. Alanda görev yapan gazetecilere çay ikramında da bulunan Pakdemirli, daha sonra köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmek için Ak Parti İl Başkanlığı'na geçti. - BOLU

