Bakan Pakdemirli ve Bakan Kurum, 3 bin konutun yapılacağı Rezerv Konut Sahası'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakan Pakdemirli ve Bakan Kurum, 3 bin konutun yapılacağı Rezerv Konut Sahası'nda incelemelerde bulundu
06.11.2020 15:41
Bakan Pakdemirli ve Bakan Kurum, 3 bin konutun yapılacağı Rezerv Konut Sahası'nda incelemelerde bulundu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin ardından Bayraklı ilçesinde yaklaşık 3 bin konutun yapılacağı Rezerv Konut Sahası'nda...
Bakan Pakdemirli ve Bakan Kurum, 3 bin konutun yapılacağı Rezerv Konut Sahası'nda incelemelerde bulundu
İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin ardından Bayraklı ilçesinde yaklaşık 3 bin konutun yapılacağı Rezerv Konut Sahası'nda incelemelerde bulundu. İncelemelerde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de yer aldı.
İki bakan ve Vali Köşger, daha sonra bölgeyi helikopterle havadan denetledi.
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