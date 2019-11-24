Bakan Pakdemirli ve Binali Yıldırım 850 bin fidanın dikildiği törende buluştu

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:

"Ormanlık alanımızı 1.8 milyar hektar artırdık"

Binali Yıldırım:

"Binlerce fidanı suyla, toprakla buluşturacağız ve geleceğe nefes olacağız"

İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de 850 bin öğrenci adına 850 bin fidan dikimi töreninde bir araya geldi. Bakan Pakdemirli Türkiye'deki orman alanlarının 1.8 milyar hektar arttığını söylerken, Yıldırım, "Binlerce fidanı suyla, toprakla buluşturacağız ve geleceğe nefes olacağız" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Torbalı'da düzenlediği 850 bin öğrenci adına 850 bin fidan dikimi töreni, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son Başbakan, 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekilleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile Bakan Pakdemirli, törenin ardından öğrencilerle birlikte fidan dikim alanında fidanları toprakla buluşturdu.



"Dünya rekoru kırdık"

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Binlerce fidanı suyla, toprakla buluşturacağız ve geleceğe nefes olacağız. 11 Kasım'da Cumhurbaşkanımızın dirayetleriyle, katılımıyla, Tarım ve Orman Bakanımız ve ekibinin Türkiye çapında başlattığı fidan dikim kampanyasında 11 milyon fidan bir gün içerisinde toprakla buluşturuldu. Bu bir dünya rekoruydu. Biz bugün de bakanımızın katılımıyla Öğretmenler Günü'ne anlam katabilmek için İzmir'de bir araya geldik" dedi.



"Ormanlık alanımızı 1.8 milyar hektar artırdık"

Bakan Pakdemirli ise, "11 Kasım'da Türkiye'de 81 ilde 7'den 77'ye herkes buluştu ve o gün 11 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Tüm milletimiz bu rekora ortak oldu ve nesiller boyu rahmet olacak hizmetlerimiz tescillenmiş oldu. Türkiye, orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri. Son 10 yılda orman varlığımızı yüzde 12 artırdık ve 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın tam 1,5 mislini son 17 yılda yaptık. 2002'de 75 milyon fidan üretirken, senelik 300 milyon fidan üretmeye başladık. 2002'de ülkemizin 4'te 1'i ormanlık alanken, bugün ülkemizin 3'te 1'i ormanlık alandır. Toplam ormanlık alanımızı 1.8 milyar hektar artırmış olduk. İnşallah sizlerin de desteği ile beraber çok önemli bir hedefimiz var. Dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikme hedefimiz var. 2023 yılı itibarıyla 7 milyar fidana ulaşmayı hedefliyoruz. 11 Kasım'da birlikte yapmış olduğumuz 11 milyon fidan dikiminde tüm Türkiye'yi kara ve deniz sınırlarına çevirecek olsaydık çepeçevre tüm Türkiye'nin etrafını ağaçlarla çevirmiş oldunuz. Sağ olun, var olun. Aynı zamanda o gün diktiğimiz 11 milyon fidan, 16 bin futbol sahası demek. Şubat ayına kadar bu alanda 1 milyonun üzerinde fidan dikmiş olacağız" diyerek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Konuşmaların ardından protokol, öğrenciler ve aileleri alanda fidan dikimi gerçekleştirdi.