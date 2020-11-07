Bakan Pakdemirli ve Binali Yıldırım'dan Seferihisar ziyareti (3) - Son Dakika

KONTEYNER KENTTEKİ ÇALIŞMALARI DENETLEDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayraklı'da depremde evini kaybedenler için yapılan konteyner kentteki çalışmaları denetledi. Bin kişilik kapasiteye sahip olacak olan konteyner kentte, depremzedeler geçici süreyle konaklayacak. Yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, alanı dolaştıktan sonra programını tamamladı.Melis KARAKUZULU-Davut CAN/İZMİR,

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