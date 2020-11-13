Bakan Pakdemirli, videokonferans yöntemiyle bal hasadına katıldı - İZMİR/SİİRT - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, videokonferans yöntemiyle bal hasadına katıldı - İZMİR/SİİRT

13.11.2020 10:13

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, videokonferans yöntemiyle, Siirt'in Pervari ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Çemikari Yaylası'nda yapılan bal hasadına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, videokonferans yöntemiyle, Siirt'in Pervari ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Çemikari Yaylası'nda yapılan bal hasadına katıldı.

Terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen başarılı operasyonlar sonucu huzur ve güven ortamına kavuşan, zengin florasıyla dikkati çeken Çemikari Yaylası'nda, Tarım ve Orman Bakanlığının "Organik Pervari Balı Üretimi ve Markalaşması Projesi" kapsamında verilen destekle 13 arıcı, 750 kovanda organik bal üretimi yaptı.

Yılın ilk bal hasadına videokonferans yöntemiyle katılan Pakdemirli, bol ve bereketli bir sezon temenni etti.

Siirt'in tarımsal üretiminin son yıllarda arttığına dikkati çeken Pakdemirli, "Bölgeye huzur gelmesiyle üretimle ilgili haberler olumlu yönde gelişti. Bu bizi son derece memnun ediyor. Bizim de bölgemize yapabileceğimiz ne destek olursa her zaman Bakanlık olarak üreticimizin emrindeyiz." dedi.

"Siirt'te bal üretimi yüzde 422 arttı"

Pakdemirli, Siirt'in tarım açısından potansiyeli olan ve son yıllarda bitkisel üretimde gelişme kaydeden iller arasında bulunduğuna işaret ederek, "Siirt'te 2002'de bitkisel üretim miktarı 119 bin 461 ton iken 2019'da yüzde 61'lik artışla 191 bin 894 tona yükseldi. Buğday, kırmızı mercimek, Siirt fıstığı, dane mısır, üzüm, nar, domates ve kavun öne çıkan ürünlerimiz. Siirt'te 2002'de 45 bin dekar olan fıstık alanı 2019'da yüzde 633 artışla 285 bin dekara yükseldi." diye konuştu.

Siirt'te 9 milyonun üzerinde fıstık ağacı bulunduğunu belirten Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu ağaçların 2,6 milyon adedi meyve veren yaşa ulaşmamıştır. Yeni tesis edilen bahçelerin tam verime geçişi, sulama ve modern tarım tekniklerinin uygulanmasıyla önümüzdeki yıllarda Siirt ilinin fıstık üretimi 50 bin tonu aşacaktır. Ayrıca 18 yılda Siirt ilimize 86 milyon lira mazot ve gübre desteği, 115 milyon lira fark ödemesi desteği olmak üzere toplam 390 milyon lira bitkisel üretim desteği ödenmiştir."

İldeki arıcılık faaliyetlerine değinen Pakdemirli, "2002 yılında Siirt ili arılı kovan sayısı 22 bin iken 2019 yılında yüzde 618 artışla 158 bin 770 adete ulaştı. 2002 yılında Siirt'in bal üretimi 127 ton iken 2019 yılında yüzde 422 artışla 663 ton oldu. 2005 yılında üye sayısı 170 olan Arıcılar Birliğinin 2019 yılı sonunda üyesi 1500'ü aşmış durumdadır. Siirtli arı yetiştiricilerine son 10 yılda 12,3 milyon lira arılı kovan desteği verildi. 2019 yılında Türkiye genelinde ise toplam arılı kovan sayısı 8,1 milyon olurken, bal üretimi 109 bin 330 ton olarak gerçekleşti." dedi.

"Yaylada el değmeden üretim yapıyoruz"

Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da Pervari'de büyük arıcıların bir araya gelerek kurdukları kooperatif altında organik bal üretimi yapıldığını söyledi.

Pervari Bal Kooperatifi Başkanı Orhan Korkusuz, Pervari balının ulusal piyasada hak ettiği yere gelmesini istediklerini ifade etti.

Üretici Mehmet Zeki Akın da arıcılıkta geleneksel üretim tarzını sürdürdüklerini dile getirdi.

Akın, "Organik üretim yapıyoruz. Bir araya geldiğimiz üreticilerden oluşan bir kooperatif kurduk. İnşallah balımızı hak ettiği yere ulaştırırız. Bakanlık, Valilik ve ilgili diğer kurumların desteğini hissetmekteyiz." diye konuştu.

Bal hasadına Pervari Kaymakamı Aziz Kayabaşı da katıldı.

Bakan Pakdemirli, videokonferans yöntemiyle bal hasadına katıldı - İZMİR/SİİRT
Bakan Pakdemirli, videokonferans yöntemiyle bal hasadına katıldı - İZMİR/SİİRT
Bakan Pakdemirli, videokonferans yöntemiyle bal hasadına katıldı - İZMİR/SİİRT
Bakan Pakdemirli, videokonferans yöntemiyle bal hasadına katıldı - İZMİR/SİİRT

Pervari, Tarım, Bakan, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli, videokonferans yöntemiyle bal hasadına katıldı - İZMİR/SİİRT - Son Dakika Ekonomi


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