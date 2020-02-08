Bakan Pakdemirli, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakarak, tedavisi tamamlanan kukumav kuşunu tabiata saldı.

Bakan Pakdemirli, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün, zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla ülke genelinde yürüttüğü doğaya yem bırakma çalışmalarına Başkent'te destek verdi. Bakan Pakdemirli, Çubuk'ta bu kapsamda kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için görevlilerle birlikte doğaya yem bıraktı. Bakan Pakdemirli, ilçedeki yaban koyunu çiftliğini de ziyaret ederek, hayvanları eliyle besledi. Pakdemirli, ayrıca çeşitli sebeplerle tabiatta sayıları azalan ve nesli tükenme noktasına gelen kanatlı türler için kurulan üretme istasyonlarında üretilen sülünlerden de tabiata salım gerçekleştirdi. Pakdemirli, doğada yaralı bulunan ve tedavi edilen kukumav kuşunu da yeniden doğal yaşam alanına kavuşturdu.