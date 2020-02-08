Bakan Pakdemirli yaban hayvanlarını yemledi, tedavi edilen kuşları doğaya bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli yaban hayvanlarını yemledi, tedavi edilen kuşları doğaya bıraktı - Son Dakika

Bakan Pakdemirli yaban hayvanlarını yemledi, tedavi edilen kuşları doğaya bıraktı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakarak tedavisi tamamlanan kukumav kuşunu tabiata saldı.

Bakan Pakdemirli yaban hayvanlarını yemledi, tedavi edilen kuşları doğaya bıraktı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakarak tedavisi tamamlanan kukumav kuşunu tabiata saldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün, zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla ülke genelinde yürüttüğü doğaya yem bırakma çalışmalarının Ankara ayağına katıldı.

Pakdemirli, ağır kış şartlarının yaşandığı Çubuk'taki program kapsamında doğaya yem bıraktı. İlçedeki yaban koyunu çiftliğini de ziyaret eden Pakdemirli, buradaki hayvanları besledi.

Sülünleri ve kukumav kuşunu doğaya bıraktı

Pakdemirli, çeşitli sebeplerle tabiatta sayıları azalmış ve nesli tükenme noktasına gelmiş kanatlı türler için kurulan üretme istasyonlarındaki sülünlerden bazılarını da tabiata saldı.

Diğer yandan Pakdemirli doğada yaralı bulunan ve tedavi edilen kukumav kuşunu yeniden doğal yaşam alanına kavuşturdu.

DKMP, doğal afetler, yaralanma gibi nedenlerle tedaviye muhtaç hale gelen yaban hayvanlarının tekrar doğal yaşam ortamlarına bırakılıncaya kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarını yapıyor ve ardından hayvanları kendi yaşam alanlarına kavuşturuyor.

Bekir Pakdemirli, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:40 Kaynak: AA
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