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Bakan Pakdemirli: "Yakında WhatsApp şikayet hattı açıp, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin...
7 saat önce
Bakan Pakdemirli: "Yakında WhatsApp şikayet hattı açıp, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız."
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:12 Kaynak: AA
Bakan Pakdemirli: "Yakında WhatsApp şikayet hattı açıp, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız."
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