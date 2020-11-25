OGM'nin hava gücü filosuna takviye - Son Dakika

OGM'nin hava gücü filosuna takviye

25.11.2020 10:50

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gelecek yıl 4 drone, 5 amfibik uçak ve 30 helikopterle Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) hava gücü filosunu daha da güçlendireceklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gelecek yıl 4 drone, 5 amfibik uçak ve 30 helikopterle Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) hava gücü filosunu daha da güçlendireceklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Pakdemirli, OGM 2021 Yılı Döner Sermaye Bütçe Hazırlık Toplantısı'nda, kurum çalışanlarına hitap etti.

Bu yıl ülkenin her yerinde yoğun orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini anımsatan Pakdemirli, İnsansız Hava Araçlarını (İHA) orman yangınlarında sık sık kullandıkları aktardı.

Pakdemirli, bunların hem ekiplerin müdahalesi hem de yönlendirilmesi noktasında çok da faydasını gördüklerine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sayede yangına hassas ormanlarımızın bulunduğu bölgelerde, yangına ilk müdahale süresi 2003'te ortalama 40 dakika iken, bu süreyi 2020'de 12 dakikaya indirdik. İnşallah 2023'e kadar, bu süreyi 10 dakikaya kadar indirmek için gerekli çalışmaları da yapıyoruz. Bu yıl ülkemizde ilk kez 10 ton üzerinde su atabilen 2 amfibik uçak ve 1 helikopter kullandık. 2021'de de 4 drone, 5 amfibik uçak ve 30 helikopter ile hava gücü filomuzu daha da güçlendireceğiz. Çünkü dünyada sıcaklık rekorlarının kırıldığı 2020 yılından sonra, 2021'de de aynı meteorolojik risklerin olacağını tahmin ediyoruz."

Bu yıl 11 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde hem Türkiye hem de dünyada büyük bir ağaçlandırma seferberliğine daha imza attıklarını anımsatan Pakdemirli, genç kuşaklara tabiat sevgisini aktarmak için "Tohum Ver, Fidana Dönüşsün" projesini başlattıklarını bildirdi. Pakdemirli, projeyle ilk ve ortaokul çağındaki çocukların bu yıldan itibaren kendi fidanlarını yetiştirmeye başlayacaklarını aktararak, "Biz onlara tohum vereceğiz, 'bunu büyüt, fidan yap' diyeceğiz. Onlar da bir yıl boyunca tohumun fidana dönüşmesi serüvenine bizzat şahitlik edecek. ve bir yıl sonra Milli Ağaçlandırma Günü'nde çocuğumuz, kendi sulayıp büyüttüğü fidanını toprakla buluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Ceviz ve badem ağaçlandırmasına devam edelim"

Pakdemirli, "5000 Köye 5000 Gelir Getirici Orman Projesi" ile 5 bin 400 köyde ceviz, badem, kestane, zeytin, alıç ve ahlat gibi meyveli türlerden bugüne kadar 20 milyona yakın fidan diktiklerini belirterek, "Sizden isteğim, ceviz, badem, kestane, zeytin gibi türlerle ağaçlandırma yapmaya devam edelim." ifadesini kullandı.

Orman varlığını son 18 yılda 2,1 milyon hektar artırmayı başardıklarını belirten Pakdemirli, "2023 yılı hedefimiz ise orman varlığımızı ülke yüzölçümünün yüzde 30'una çıkarmak." dedi.

Pakdemirli, bu yıl ABD'de yangın başına düşen alanın 68 hektar, Kanada'da 76 hektar, İspanya'da 20,4 hektar, Fransa'da 7,6 hektar iken Türkiye'de 6,2 hektar olduğunu bildirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu veriler de gösteriyor ki orman yangınlarıyla mücadelede ülkemiz dünyadaki en başarılı ülkelerden biridir. Maalesef bu gerçekler görülmüyor, üstüne kamuoyunda gerçek dışı algı operasyonları yürütülüyor. Bazı çevrelerce yangının kasti çıkarıldığına, yanan bölgelerin de imara açılacağı iftirasına maruz bırakılıyoruz. Halbuki yanan orman alanları anayasamız ile güvence altına alınmıştır. Bu bölgelerin başka bir amaçla kullanılmasına asla müsaade edilmeksizin bir yıl içerisinde tekrar ağaçlandırılması zorunludur."

"ORKÖY bütçesini artırıyoruz"

Orman köylülerini unutmadıklarına da işaret eden Pakdemirli, "Sosyal ve ekonomik maksatlı ferdi desteklemeler için 2020'de 251 milyon 780 bin lira olan ORKÖY bütçesinin 2021'de 300 milyon liraya çıkartılmasını hedefliyoruz. Ayrıca 14 bin 23 orman köylüsünden tahsil edilmesi gereken yaklaşık 40 milyon lira değerindeki kredi taksitlerini, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle erteliyoruz. Bunun yanında, tüm desteklemelerde kredi faizi uygulamasına son verdik, herhangi bir doğal afet durumunda 1 yıla kadar faizsiz olarak borç ertelenmesine de imkan sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, 585 olan bal ormanı sayısını 2023'te 720'ye, 1566 olan mesire yeri sayısını 2023'te 1870'e, 26 olan ekoturizm alanını 2023 itibarıyla 60'a çıkarmayı planladıklarını anlattı.

Bu yıl teşkilata 5 bin memur ve personel alımı gerçekleştirdiklerini anımsatan Pakdemirli, "5 bin geçici işçi alımı için de yine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile gerekli adımları atıyoruz." dedi.

OGM'nin hava gücü filosuna takviye
OGM'nin hava gücü filosuna takviye
OGM'nin hava gücü filosuna takviye
OGM'nin hava gücü filosuna takviye
OGM'nin hava gücü filosuna takviye
OGM'nin hava gücü filosuna takviye
OGM'nin hava gücü filosuna takviye

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Milli, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel OGM'nin hava gücü filosuna takviye - Son Dakika


Son Dakika

Gelecek Partisi'nin "kadına şiddet" temalı videosu büyük beğeni topladı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır Ankara'da korona paniği! Mahalle arasında bulunan atık tahlil tüpleri vatandaşı tedirgin etti Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada
Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek         
11:53
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı         
11:33
IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak         
11:10
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor         
11:04
Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor         
10:37
CHP Genel Merkezi'nde dolaşan rapor kafa karıştırdı! Tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un ifadesi ortaya çıktı CHP Genel Merkezi'nde dolaşan rapor kafa karıştırdı! Tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un ifadesi ortaya çıktı         
10:25
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Maske takmayanlara Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti         
10:06
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım         
09:26
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 12:14:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: OGM'nin hava gücü filosuna takviye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei