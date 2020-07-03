Bakan Pakdemirli: Yangına müdahale için 1 uçak, 2 helikopter gönderdik - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına müdahale için 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü bölgeye gönderdiklerini bildirdi. Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, " Orman Genel Müdürlüğü'müze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazöz araç takviyesinde bulunarak, bölgeye gönderdik. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.