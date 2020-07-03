Bakan Pakdemirli: Yangına müdahale için 1 uçak, 2 helikopter gönderdik - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Yangına müdahale için 1 uçak, 2 helikopter gönderdik
TARIM ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına müdahale için 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü bölgeye gönderdiklerini bildirdi.
TARIM ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına müdahale için 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü bölgeye gönderdiklerini bildirdi. Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, " Orman Genel Müdürlüğü'müze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazöz araç takviyesinde bulunarak, bölgeye gönderdik. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:18 Kaynak: DHA
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