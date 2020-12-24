Bakan Pakdemirli: Yangınların yüzde 88'i ihmal ve dikkatsizlik kaynaklı (2) - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Yangınların yüzde 88'i ihmal ve dikkatsizlik kaynaklı (2)

24.12.2020 13:52
Bakan Pakdemirli: Yangınların yüzde 88'i ihmal ve dikkatsizlik kaynaklı (2), System.String[]

'PANDEMİ VE EKONOMİ FORUMU'NA KATILDITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nce düzenlenen '2020 Biterken Pandemi ve Ekonomi Forumu'na video konferans yöntemiyle katıldı.

'PANDEMİ VE EKONOMİ FORUMU'NA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nce düzenlenen '2020 Biterken Pandemi ve Ekonomi Forumu'na video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Pakdemirli, tarım ve gıdanın stratejik sektör olduğunu, son 18 yılda oluşturulan güçlü altyapı sayesinde pandemi döneminin başarıyla yürütüldüğünü belirtti. Pakdemirli, "Daha salgın ülkemize gelmeden sektörlerle detaylı toplantılar yaparak perakende zincirlerini hızlı ve doğru şekilde yönlendirdik. Pandemi başladıktan sonra ise tarımsal destek ödemelerinden kredi faizlerinin ertelenmesine, sıkı gıda denetimlerinden hazine arazilerinin üretime açılmasına kadar tam 101 tedbiri hayata geçirdik. Tarlada, bahçede, serada, ahırda ve merada üretimin devam etmesini sağladık. Gıda üretim ve imalat tesislerini yasaklardan muaf tuttuk" dedi.

'TARIMDA 2019'DA 5,3 MİLYAR DOLAR DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİK'Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin tarımda net ihracatçı konumda olduğunu vurgulayarak, "2019 yılında 18 milyar dolar tarım- gıda ürünü ihracatı yaptık ve 5,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Bu yılın ilk 10 ayında ihracatımız, pandemiye rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış gösterdi" diye konuştu.Tarımdaki tüm bu gelişmelerin arkasında üreticiye ve yatırımcıya verilen desteklerin payının da büyük olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, "Son 18 yılda, üreticilerimize reel rakamlarla toplam 311 milyar lira tarımsal destek verildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte son 2 yılda tarımsal desteği yüzde 52 artışla 22 milyar liraya çıkardık. 2021 yılında ise üreticilerimize, 2 milyar lira ilave ödenekle birlikte toplam 24 milyar lira destek vereceğiz" dedi.2,5 YILDA SULAMA TESİSLERİNE 38 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Bakan Pakdemirli, suyun, bu yüzyılın stratejik mücadele alanlarından olduğuna dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 18 yılda; 585 barajı hizmete aldık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile son 2,5 yılda ise 38 milyar liralık yatırımla 72 baraj, 80 gölet ve bent, 225 sulama tesisi, 46 içme suyu tesisi, 45  hidroelektrik santral (HES) olmak üzere toplam 973 tesisi hizmete aldık. 2021 yılını 'Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı' olarak ilan ettik ve yatırım bütçesinin 2,5 kat artırarak 15,3 milyar liraya çıkardık" diye konuştu.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: Yangınların yüzde 88'i ihmal ve dikkatsizlik kaynaklı (2) - Son Dakika


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