Bakan Pakdemirli, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak - Son Dakika

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Bakan Pakdemirli, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:20 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Pakdemirli, saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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