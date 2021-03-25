Bakan Pakdemirli, yarın itibarıyla mazot ve gübre desteği ödemelerinin başlayacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yarın itibarıyla mazot ve gübre desteği ödemelerinin başlayacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yarın itibarıyla mazot ve gübre desteği ödemelerinin başlayacağını açıkladı. T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 ve 6 olanlar 26 Mart, 4 olanlar 2 Nisan, 0 ve 2 olanlar ise 9 Nisan'dan itibaren ödemelerini alabilecek. - ANKARA

Nisan, Mart, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Ekonomi › Bakan Pakdemirli, yarın itibarıyla mazot ve gübre desteği ödemelerinin başlayacağını açıkladı. - Son Dakika Ekonomi

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