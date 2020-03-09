Bakan Pakdemirli'ye Isparta'da fahri doktora (2) - Son Dakika
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Bakan Pakdemirli'ye Isparta'da fahri doktora (2)

7 saat önce

'TARIMDA SAMAN İTHAL EDİYORUZ DİYENLER OLAYI ÇARPITIYOR'Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta programı kapsamında Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya katıldı.

Bakan Pakdemirli'ye Isparta'da fahri doktora (2), System.String[]

'TARIMDA SAMAN İTHAL EDİYORUZ DİYENLER OLAYI ÇARPITIYOR'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta programı kapsamında Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta Belediye Başkanı AK Partili Şükrü Başdeğirmen, bakanlık personeli ile sektör temsilcilerini katıldığı toplantıda katılımcılara tarımsal üretim, hayvancılık ve ormancılıkla ilgili sunum yapan Bakan Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin son 17 yılda tarım ve hayvancılıkta gözle görülür mesafe kat ettiğini belirtti. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi anlamında hükümetin bakanlığına önemli bir bütçe ayırdığının altını çizen Bakan Pakdemirli, "2020 bütçemizin yarısından daha fazlasını tarımsal desteklere ayırdık. Şimdi burada nezdinizde Sayın Cumhurbaşkanımıza hasseten huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çünkü hiçbir bakanlığın bütçesi böyle bir oranda artmadı. Birçok bakanlığımızın bütçesi ya sıfır arttı ya yüzde 3 arttı, 5 arttı, 10 arttı. Bugün bütçesel anlamda gerçekten sıfır bütçe takibinin yapıldığı hükümet dönemindeyiz. İlk defa tarıma verilen desteklerde yüzde 36,5 artırma imkanına kavuştuk" dedi.

'TARIMSAL İHRACATIMIZ ARTTI'

Bakan Pakdemirli, muhalefetin ve bazı kesimlerin 'Ülkede tarım bitti. Saman ithal eder hale geldik. Tohumu dışarıdan alıyoruz' gibi sözlerle kamuoyunu yanılttığını belirterek şunları kaydetti: "Türkiye ekmeklik buğday ihracatında dünya birincisi. Bu da speküle edilen konulardan biri. Efendim buğday ithal ediyorsunuz. Bu fabrikalar boş mu kalsın? Herkesin diline pelesenk olan o Hollanda, topu topu 17 milyar dolar tarımsal gayrisafi milli hasılası var. Bizim üçte birimiz. Ama bunun 5-6 misli de ticaretini yapar. Yani özellikle ihracatını yapar. Bizim un fabrikalarımız boş mu kalsın? Türkiye şu an kendi kendine 20 milyon ton buğday üretir, 19 milyon tüketir. Kendi kendine yeterli bir ülke. Ama bunun dışında işte un fabrikaları, makarna fabrikaları boş kalmaması için zaman zaman da ihtiyaç varsa ithalat yapılabiliyor."

'2 GUINNESS REKORU KIRDIK'

Bakan Pakdemirli, 11 Kasım 2019'da gerçekleştirdikleri 'Geleceğe Nefes Projesi' kapsamında 2 rekor birden kırıldığını hatırlatarak, "Bu kampanya Google aramalarında İstanbul seçimlerinden sonra en çok aratılan konu olarak Türkiye'de ikinci oldu. Bakanlığın bir kampanyası olarak çıktığımız bu proje bir anda milletin kampanyası haline geldi. Bir anda 1.4 milyon kişi 7'den 70'e herkes çolunu çocuğunu alarak sahaya çıktı ve o gün 13.8 milyon fidan dikildi. Tabii ki bu başarıyı tasdikleyelim dedik ve o gün 2 Guinness rekorunu kırdık. Isparta'da da o gün 140 bin fidan toprakla buluştu" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli konuşmasının son bölümünde Isparta'ya yapılacak tarımsal destekler, projeler ve ağaçlandırma çalışmalarından söz etti. Ispartalı siyasiler ve bürokratlara da, "Yerinizde olsam ekrana yansıyan bu vaatlerin ve rakamların bir fotoğrafını çeker işin takipçisi olurdum. Bugün Isparta'ya benim için çok önemli olan bir mesele için geldim ve gururlandım. Artık ben de bir Ispartalı olarak işlerin takipçisi olacağım bundan kuşkunuz olmasın" diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Pakdemirli Isparta'daki programın ardından havayoluyla İzmir'e hareket etti.


Bekir Pakdemirli, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:31 Kaynak: DHA
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