Bakan Pakdemirli'ye Salihli Kirazı götürdü - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'ye Salihli Kirazı götürdü

Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye Allahdiyen, Bahçecik, Gökköy, Kemer ve Çamurhamamı'nda yetişen tescilli ve dünyaca ünlü Salihli Kirazını ikram etti.

Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye Allahdiyen, Bahçecik, Gökköy, Kemer ve Çamurhamamı'nda yetişen tescilli ve dünyaca ünlü Salihli Kirazını ikram etti.

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Ankara ziyareti kapsamında Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaret eden Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, ziyarette ilçe tarımı ile bölgenin en önemli ihracat ürünü olan çekirdeksiz kuru üzüm ile iriliği ve lezzetiyle Salihli'nin reklam yüzü olan kiraz hakkında bilgiler verdi. Mayıs ayında yaşanan yüksek sıcaklık nedeniyle üzüm bağlarında silkinti zararının oluştuğunu belirten Aksoy, kiraz ise hem kalitesi hem de fiyatı ile üreticisinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.


Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinin ağzını ilçenin verimli topraklarında yetişen tescilli Salihli Kirazı'nın tatlandırdığını belirten Aksoy, adı Salihli ile özdeşleşmiş kirazı Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye de ikram ettiğini dile getirdi.


Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'de ziyaret ve Salihli Kirazı ikramından dolayı Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy'a teşekkür etti. - MANİSA

Bekir Pakdemirli, Bahçecik, Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli'ye Salihli Kirazı götürdü - Son Dakika

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