Bakan Pakdemirli'ye ziyaret ettiği serada sürpriz - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'ye ziyaret ettiği serada sürpriz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi oyuncularının ata tohumunun önemini vurgulamak için yöresel kıyafetlerle sunduğu sürpriz gösteriyi izledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi oyuncularının ata tohumunun önemini vurgulamak için yöresel kıyafetlerle sunduğu sürpriz gösteriyi izledi.

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Bakan Pakdemirli, Fatsa Ziraat Odası Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi oyuncuları, kısa bir gösteri sundu. Oyuncular, ata tohumunun önemini vurguladıkları gösteriyi yöresel giysilerle yaptı.

Bakan Pakdemirli bu karşılama için ilgililere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, tarımsal üretimde gençlerin önemine dikkati çekti.

Pakdemirli, "Gençlerin 15 yaşına kadarki dönemde toprakla buluşması, toprağa değmesi, onun kokusunu alması, elinde tohumu görmesi, ağaç dikmesi son derece önemli." dedi.

Düzenledikleri Geleceğe Nefes Kampanyası'nı hatırlatan Pakdemirli, "Bu son derece başarılı, önemli. Cumhuriyet tarihindeki en önemli kampanyalarından biriydi." diye konuştu.

"Gençlerimizi bu işe özendirmemiz lazım"

Bu tür faaliyetlerin önemine dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Özellikle bu tarz faaliyetler ve farkındalıkları yaratmak çocuklarımızı, evlatlarımızı tarıma alıştırmak ve onları topraktan uzaklaştırmamak, toprağa daha da yakınlaştırmak bizim için görev olmalı. İster istemez bütün dünyada çiftçimizin yaşında bir artış var. Gençlerimizi bu işe özendirmemiz lazım. Gençlerimiz, aynı dediğiniz gibi ellerinde telefon bu işlerden biraz uzak duruyorlar. Ellerinde telefon da olacak ama bu işleri de yapacaklar. Hem teknolojiyi kullanacaklar hem de tarım yapacaklar."

Bakan Pakdemirli, gösteride rol alan oyunculardan birinin, "Yine Yeşerdi Fındık Dalları" türküsünü seslendirerek fındık fiyatını sorması üzerine de "Azıcık sabredin. Fındık fiyatını Cumhurbaşkanımız açıklayacak." dedi.

Ziyarette Pakdemirli'ye, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ve diğer ilgililer eşlik etti.

Bekir Pakdemirli, Fatsa Belediyesi, Fatsa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli'ye ziyaret ettiği serada sürpriz - Son Dakika Ekonomi
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