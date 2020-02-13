Bakan Pakdemirli: "Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona geldik." - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli: 'Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona geldik.' - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pakdemirli: "Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona geldik."

6 saat önce

Bakan Pakdemirli: "Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona geldik.

Bakan Pakdemirli:

Bakan Pakdemirli: "Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona geldik."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:51 Kaynak: AA
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