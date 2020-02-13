Bakan Pakdemirli: "Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona geldik." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: 'Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona geldik.' - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona geldik."

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda zincirinde yerli tohum kullanımını artırmak için başlatılan "Atadan Toruna Tohum Seferberliği"nin tanıtım toplantısına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda zincirinde yerli tohum kullanımını artırmak için başlatılan "Atadan Toruna Tohum Seferberliği"nin tanıtım toplantısına katıldı.

Bakan Pakdemirli: Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona geldik.

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:23 Kaynak: AA
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