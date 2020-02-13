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Bakan Pakdemirli: "Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona geldik."
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda zincirinde yerli tohum kullanımını artırmak için başlatılan "Atadan Toruna Tohum Seferberliği"nin tanıtım toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:23 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda zincirinde yerli tohum kullanımını artırmak için başlatılan "Atadan Toruna Tohum Seferberliği"nin tanıtım toplantısına katıldı.
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